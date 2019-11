El ex vicepresidente Amado Boudou; la dirigente social del norte del país, Milagro Sala; el ex ministro de Planificación Julio De Vido; el líder piquetero Luis D’Elía; y el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, entre otros, difundieron sus mensajes para convocar a marchar bajo la consigna “ Navidad sin presos políticos”.

Le pido a todos los dirigentes sociales, sindicales y políticos que no miren para otro lado y el 28 nos movilicemos masivamente a Comodoro Py a las 11 hs a exigir la libertad de todos los compañeros y arrancarle la careta a los jueces que implementaron el lawfare en la Argentina. pic.twitter.com/AoAtwfXT9G — Luis D'Elia (@Luis_Delia) November 25, 2019

La referente de la Tupac Amaru pidió en la filmación difundida a través de las redes sociales que "los presos políticos dejen de ser perseguidos por no pensar lo mismo que el gobierno". En el caso de Boudou, el ex ministro de Economía y segundo de Cristina Fernández de Kirchner, aseguró: “Tenemos que terminar con la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones y de las condenas que hemos sufrido en todo este tiempo". .

La movilización será el próximo jueves 28 de noviembre a los tribunales federales de Comodoro Py. En 2017, un grupo de militantes kirchneristas se movilizó al penal de Ezeiza para pedir por los detenidos bajo la misma consigna