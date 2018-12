Leonardo Fariña afirmó este miércoles que para él la empresa Austral Construcciones eran "básicamente Lázaro y él", al aludir al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y que el lavado de dinero comenzó diez días después de su muerte por orden del ahora preso empresario Lázaro Báez.



"El proceso de canalización de fondos del que me tocó participar y que me tiene imputado en esta causa empieza después de la muerte del señor Kirchner, una semana o diez días después, como todos saben el 27 de octubre (de 2010) murió el señor Kirchner, lo cual a mí me planteó un interrogante porque esta empresa eran básicamente Lázaro y él", declaró ante el Tribunal Oral Federal 4 que lleva adelante el juicio oral por lavado de dinero.



El actual imputado colaborador -sujeto al programa de protección de testigos e imputados- dijo que "con la muerte, pensé que mi trabajo en Austral iba a mermar, cosa que no pasó".



"Le mando mail a Martín (Martín Báez, el mayor de los cuatro hijos de Báez) con condolencias para que se las pase al padre y a los días me cita a una reunión y me dice de empezar con el proceso de expatriación de fondos, eso fue diez días después de la muerte del señor Kirchner", comentó.



"Me consta personalmente la salida de entre 25 y 30 millones de dólares sólo en el mes de enero de 2011" como parte de las maniobras de lavado de activos que ahora se juzgan, aseguró ante el tribunal que lo juzga junto a Báez y los cuatro hijos del empresario, entre otros acusados.



Además sostuvo que la Austral Construcciones, propiedad de Báez, tenía como "ingreso principal" la obra pública con una escala de costos y un endeudamiento "muy alto".



"Báez llamó por teléfono al señor Kirchner, el cual le manifiesta que habíamos llegado tarde y el negocio estaba cerrado", contó sobre lo que él definió como una gestión suya para que el empresario comprara parte de la empresa Telecom. "Ese fue el fin, y se cayó", continuó.



Fariña comenzó a declarar por lavado de dinero fruto de delitos con contratos en la obra pública en la provincia de Santa Cruz.



Contó cómo fue que conoció a Báez y a su hijo mayor Martín, de quienes dijo que llegó a ser "persona de confianza", además de participar en la gestión para Austral Construcciones de un fideicomiso del Banco Nación que está cuestionado en la causa.



También aludió a estados contables con situaciones "en negro", y dijo que por eso "hizo operaciones para el Sr. Báez" .



"Gran parte de los ingresos de la empresa se extraían del giro comercial y las obras se seguían adjudicando, había que justificar la salida del dinero blanco al circuito negro, y por eso se generaban costos que eran mentirosos", afirmó Fariña.



"Hicieron un descalabro y el circuito seguía, entonces se hizo una bola que se aumentaba y se aumentaba", agregó.



Además habló de "determinaciones de precio mentirosas" para las obras que se licitaban y extensiones de plazos de obra como parte de las irregularidades cometidas.



El ex marido de la modelo Karina Olga Jelinek, refirió que conoció a Báez por intermedio de otro cliente, con quien viajó a Río Gallegos, cuando tenía 23 o 24 años, para comenzar a trabajar en el aspecto financiero de Austral Construcciones.



"Hasta ese momento no tenía ningún tipo de referencias de qué era Austral Construcciones, para mí no representaba ningún tipo de empresa conocida", aclaró ante los magistrados. Además, apuntó que hubo cosas que comenzaron a "llamarle la atención" en el 2010, como los "elevados costos" de la empresa y el nivel de endeudamiento, que generalmente se tenía con el Banco Nación a través de giro en descubierto.



"Báez era una persona muy amena, macanuda", señaló sobre el momento en que lo conoció, cuando comían un asado en la estancia del empresario, en Río Gallegos.



Apuntó que Báez le manifestó necesitar "renovación de flota y compra de camiones" por "exceso de nuevos proyectos", pero que no tenía línea de financiamiento, y que por ello necesitaba sus servicios.



En este juicio se acusa a Báez, sus cuatro hijos, Fariña, el financista Federico Elaskar -ausente por fiebre a la audiencia-, el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, por lavado de dinero producto de ganancias ilícitas de las empresas del grupo del empresario amigo de Néstor Kirchner con las obras en Santa Cruz.



La ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner fue indagada por el juez instructor de la causa, Sebastián Casanello, quien le dictó la falta de mérito (sin elementos suficientes para una imputación), fallo que está bajo revisión en la Cámara Federal de Apelaciones porteña.