Casación ordenó revisar el pedido de prisión domiciliaria de Fabián Rossi

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se vuelva a revisar el pedido de prisión domiciliaria de Fabián Rossi, de 61 años y ex marido de Iliana Calabró, quien está detenido en la cárcel de Marcos Paz, donde cumple su condena a 4 años y 6 meses de prisión por lavado de activos en la causa también conocida como "la ruta del dinero K".

Los jueces de la Sala IV del máximo tribunal penal federal, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, resolvieron devolver el expediente al juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, para que dicte una nueva decisión con base en informes médicos actualizados. Solo se opuso el juez Gustavo Hornos.

Fundamentos del nuevo pedido de prisión domiciliaria

El ex apoderado de la financiera SGI se había entregado el 2 de junio del año pasado, luego de que la Corte Suprema confirmara las sentencias dictadas en la causa. Rossi fue condenado como partícipe necesario del delito de lavado de activos agravado.

Su defensa ya había presentado un pedido de domiciliaria que fue rechazado en primera instancia. "No nos encontramos frente a una enfermedad aguda", consideró el juez de ejecución.

No obstante, en el fallo que se conoció en las últimas horas, Casación advirtió sobre las "circunstancias novedosas, que no han podido ser valoradas por el juez de ejecución al momento de decidir" lo que "amerita y demanda un nuevo tratamiento del caso".

En su planteo, la defensa de Rossi alertó sobre el deterioro progresivo de su estado físico durante la detención y lo atribuyó a las condiciones en las que se encuentra el penal de Marcos Paz. "La pierna se ha reducido a la mitad de su tamaño... al no poder apoyarse en ella y renguear desde hace meses", aseguraron los abogados, quienes además remarcaron que el establecimiento penitenciario no tendría "las condiciones, la aparatología ni el personal adecuado para tratarlo".

En este punto, indicaron que el 9 de febrero pasado, "ante la carencia de herramientas de ejercicio terapéutico adecuadas y estando reducido junto con otros treinta internos, Rossi perdió el equilibrio y cayó al suelo, chocó su cabeza con una ventana interior con marco de hierro". Según la presentación, el golpe le provocó una herida que requirió sutura y "los puntos fueron cocidos sin anestesia".

También sumaron nuevos diagnósticos médicos que vincularon con las condiciones de detención. En base a ese cuadro, solicitaron revisar la decisión previa. "Estas circunstancias novedosas ameritan y demandan un nuevo tratamiento del caso", sentenciaron.

En la causa por "la ruta del dinero K", la Justicia comprobó maniobras de lavado de activos por 55 millones de dólares, por medio de transferencias a bancos del extranjero y el reingreso de esos fondos a través de la compra de bonos.