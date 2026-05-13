Trasladaron a Fabián Rossi: será revisado por médicos para ver si aplica al beneficio de la prisión domiciliaria

El Servicio Penitenciario Federal trasladó esta mañana a Fabián Virgilio Rossi (61) al Cuerpo Médico Forense para determinar si puede obtener el arresto domiciliario en la causa Ruta del dinero K.

La revisión fue ordenada por la Cámara de Casación, que exigió informes médicos actualizados antes de resolver.

El Tribunal Oral Federal 4 quiere saber si el penal de Marcos Paz puede tratar sus dolencias. Por eso, dispuso exámenes en gastroenterología, oftalmología y traumatología.

Según la defensa, Rossi sufrió un deterioro físico progresivo durante su detención. Su pierna se redujo a la mitad de su tamaño, no puede apoyarla y renguea desde hace meses.

Fabián Rossi podría salir de la cárcel.

Por ese problema perdió el equilibrio, se golpeó la cabeza contra una ventana con marco de hierro y le practicaron suturas sin anestesia. Sus abogados también reclaman aparatología para rehabilitar el tendón de Aquiles y aplicar magnetoterapia.

El juez de ejecución, Néstor Costabel, le ordenó al Servicio Penitenciario certificar qué tratamiento le brindan y reforzar la atención del dolor.

La condena

Rossi administraba la financiera SGI -apodada "La Rosadita", en Puerto Madero- donde se comprobaron transferencias al exterior del dinero obtenido por el Grupo Austral a través de la obra pública, para luego blanquearlo con bonos.

Cumple 4 años y 6 meses de prisión por lavar más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. El resto de los condenados: Lázaro Báez, 10 años; Martín Báez, 6 años y 6 meses; Julio Mendoza, 5 años; y otros ocho imputados con penas de entre 2 años y medio y 6 años.