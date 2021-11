El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, respaldó este jueves que el acuerdo nacional para el congelamiento de precios de los medicamentos divulgado el miércoles por el Gobierno nacional.



"Veo positivamente el proceso que han elegido”, dijo Quirós en una conferencia de prensa al referirse al anuncio realizado sobre el acuerdo sellado con la industria farmacéutica para mantener hasta el próximo 7 de enero los precios de los medicamentos en los niveles vigentes al 1 de noviembre pasado.

.

El ministro porteño comentó que cuando uno realiza un acuerdo se puede cumplir de manera más adecuada, y expresó que “veo con buenos ojos que haya habido una mesa de diálogo” con los laboratorios.



En este sentido, aseguró que “las partes seguro tendrán forma de evaluar que ese cumplimiento tenga el impacto que se está buscando”. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunciaron el acuerdo durante una conferencia de prensa junto a representantes de las principales cámaras de laboratorios.

Quirós habló sobre el uso de la vacuna de Sinopharm

El ministro de Salud porteño también subrayó que "no hay duda" sobre la seguridad y eficacia de la vacuna Sinopharm para aplicación pediátrica y argumentó que las instituciones que dieron su aprobación "son extremadamente confiables".



"No hay mucha duda, la Comisión Nacional de Inmunizaciones de la Argentina ha recomendado la aplicación, la Anmat ha recomendado el uso y la Sociedad Pediátrica Argentina ha recomendado la aplicación. Me parece que son instituciones muy prestigiosas del país que han acompañado estos conceptos de vacunación durante décadas y han sido muy claros", subrayó el funcionario durante la conferencia de prensa.



No obstante, Quirós recordó que la vacunación es optativa y cada familia puede consultar a sus médicos pediatras sobre la aplicación de la dosis en los menores, pero aseguró que "las instituciones que han visto la información (sobre la vacuna) y han recomendado su aplicación son extremadamente confiables y de alta calidad, así que mucha duda no queda".

.

Por otra parte, Quirós dijo que el Gobierno de la Ciudad prevé completar el refuerzo de vacunación contra el coronavirus "antes del otoño" del próximo año para todas las personas de mayor vulnerabilidad y resaltó "el alto grado de aceptación" de los porteños a la inoculación en comparación con otros países.



"Los refuerzos en los esquemas iniciales de vacunación se irán liberando por grupos. Esperamos tener completado el personal de salud y las personas de más de 70 años para diciembre y enero. Después veremos con qué grupo seguimos. Esperamos que antes del otoño ya tengamos vacunados con la dosis de refuerzo a todos los que tenemos que proteger", aseveró.



El funcionario porteño sostuvo que, tras el pequeño ascenso en el número de casos positivos registrado tres semanas atrás, los valores diarios se estabilizaron "en 170 a 180" personas y precisó que "fundamentalmente se trata de jóvenes y adolescentes que aún no están vacunados o que no tienen completo el esquema de inoculación".

.

"Llevamos aplicadas el 97,2% de vacunadas que nos entregó el Gobierno nacional. El 87,2% de la población residente en la Ciudad ya tiene la primera dosis. Es un valor extremadamente alto en comparación con otros países del mundo, hay un alto grado de aceptación por parte de los porteños sobre la vacunación", resaltó.



El ministro precisó que prácticamente "estamos terminando" el esquema inicial de vacunación correspondiente a 2021, con el 74,4% de los residentes de la Ciudad con la segunda dosis aplicada, mientras que ya inició con las dosis adicionales para las personas inmunodeprimidas y mayores de 50 años que recibieron Sinopharm.

Campaña de vacunación contra el Covid en Capital

Paralelamente, el miércoles se lanzó la vacunación de las dosis de refuerzos para trabajadores de la salud y mayores de 70 años que completaron su esquema inicial de vacunación hasta 180 días.



Este universo será convocado, sin necesidad de gestionar un turno previo, y debe esperar seis meses desde la aplicación de su segunda dosis porque "el sistema inmune tiene un proceso de maduración y si nos apuramos el efecto es un poco menor", aclaró Quirós.



La mayoría de estas personas recibirán el refuerzo con la vacuna AstraZeneca, luego de haber sido inoculados previamente con dos dosis de Sputnik.