El Gobierno de Javier Milei flexibilizó el otorgamiento de patentes farmacéuticas

El Gobierno de Javier Milei modificó este miércoles las normas vigentes para flexibilizar el otorgamiento de patentes farmacéuticas. Así lo dispuso al derogar una resolución de 2012 que disponía una serie de restricciones.

La medida se efectivizó mediante la Resolución Conjunta 1/2026 firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones; el de Economía, Luis Caputo; y el titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Carlos María Gallo.

Con la entrada en vigencia de la nueva norma, el INPI recupera la facultad de evaluar cada solicitud de forma individual, aplicando los requisitos generales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial establecidos en la Ley de Patentes.

"Con la derogación, Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales - incluyendo Estados Unidos, con quien avanzamos en un acuerdo que como contraparte de esta normalización le abre todo su mercado doméstico a nuestra industria farmacéutica", resaltó el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.

En un mensaje publicado en su cuenta en X, el funcionario precisó que "el INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a la ley, sin restricciones adicionales".

"Nos alineamos al mundo"

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, aseveró que con la flexibilización "Argentina moderniza su sistema de patentes y se integra al mundo".

"Nos alineamos al mundo en materia de propiedad intelectual para que la industria farmacéutica argentina pueda ingresar a nuevos mercados e impulsar la llegada de terapias innovadoras para los argentinos", destacó el titular de la cartera sanitaria en una publicación en sus redes sociales.

El mensaje de Mario Lugones sobre la nueva medida.

Luego, advirtió que "la normativa anterior imponía criterios restrictivos que mantenían alejado al país de los estándares internacionales y frenaban la innovación". "Ahora, se fortalece el rol técnico del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que va analizar caso por caso, sin trabas y sin afectar la comercialización de los medicamentos disponibles", subrayó.

Asimismo, ponderó que "en el marco del acuerdo con Estados Unidos, esta medida también abre el camino para que los insumos farmacéuticos puedan ingresar a ese mercado en igualdad de condiciones". "Así promovemos la inversión y la competencia en el sector de la salud, uno de los más dinámicos de la economía", enfatizó.

Lugones, por último, recalcó que "este es el rumbo señalado por el presidente Javier Milei: crecimiento basado en la libertad económica, la apertura y la previsibilidad".