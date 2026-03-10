Mario Lugones disertó en la Argentina Week con una agenda centrada en la inversión y la cooperación sanitaria

El ministro de Salud, Mario Lugones, participó del Argentina Week y en su exposición resaltó que "Argentina no viene a pedir ayuda. Viene a ofrecer capacidad, talento y oportunidades concretas de inversión".

En ese marco, sostuvo que "el rol del Estado no es reemplazar la innovación privada, sino crear las condiciones para que pueda escalar" y consideró que "cuando un sistema gana orden y previsibilidad, las oportunidades dejan de ser potenciales y se transforman en proyectos concretos".

LA SALUD COMO MOTOR DEL CRECIMIENTO



El sector de la salud es uno de los más dinámicos de la economía. Cuenta con capital humano altamente especializado, capacidad productiva y un entramado que genera empleo de calidad y moviliza inversiones.



La salud no es solamente un servicio... pic.twitter.com/7KPkyquHS3 — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) March 10, 2026

"Bajo el liderazgo de Javier Milei, nuestro país ha definido un rumbo de integración inteligente al mundo y de fortalecimiento de alianzas con las economías más dinámicas e innovadoras", remarcó en su exposición el funcionario.

Por su parte, destacó que "la salud no es solamente un servicio esencial. Es también una plataforma de desarrollo productivo con impacto directo en el empleo, el crecimiento y la innovación. En este nuevo escenario, distintas áreas comienzan a mostrar posibilidades reales de expansión, inversión y asociación estratégica".

Durante su estadía en Nueva York, el ministro de Salud de la Nación mantendrá reuniones con referentes de las principales empresas de tecnología y salud de alcance internacional para intercambiar experiencias y analizar desarrollos y posibles acuerdos a futuro. La agenda incluye encuentros con SC Johnson, Bristol Myers Squibb y Google Cloud para América Latina.

Además, participará del cierre formal de las actividades en una ceremonia de premios organizada por AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) en el Microsoft Times Square.