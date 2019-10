El ministro de Justicia, Germán Garavano, volvió a criticar este miércoles el fallo de la Corte Suprema sobre la rebaja del IVA y Ganancias y adelantó que el gobierno pedirá al máximo tribunal que "clarifique los alcances" de esa resolución "para tomar las medidas respectivas" que permitan cumplir con la obligación de recompensar a las provincias y evitar pérdidas en la coparticipación federal.

"Hay que esperar que la Corte clarifique los alcances del fallo para tomar las medidas respectivas", respondió Garavano durante una disertación de los tradicionales almuerzos del Rotary Club en el Hotel Sheraton Libertador de esta capital.

En el almuerzo, que tuvo la coordinación de la periodista Clara Mariño, Garavano volvió a marcar la discrepancia del gobierno con el fallo del máximo tribunal respecto de la rebaja del IVA y Ganancias, que ordena al Estado Nacional a compensar a las provincias el costo fiscal de las medidas anunciadas luego de las PASO.

Garavano lamentó que la Corte haya "dejado de lado la tradición" de no dictar resoluciones "que puedan involucrarse de algún modo en un proceso electoral", a pocas semanas de las elecciones presidenciales.

En un fallo dividido, los jueces del máximo tribunal aceptaron ayer el amparo presentado por 15 provincias contra el decreto del Presidente Mauricio Macri, decisión tomada tras las PASO el 11 de agosto pasado.

El ministro consideró que el voto en disidencia de Carlos Rosenkrantz expresa "los problemas que tiene (el fallo) en términos de lo que ha sido hasta ahora la doctrina propia" del alto tribunal "en un tema tan sensible".

"El gobierno va a cumplir con esa medida cautelar, pero en los próximos días va a presentar un pedido de aclaratoria sobre cómo se cumple esa medida cautelar porque es muy genérica en términos de que no se debe afectar la recaudación de las provincias", afirmó.

Sobre este punto, Garavano explicó que "es imposible saber cuánto corresponde al IVA" porque "la recaudación es dinámica".

"Vamos a ver cómo nos precisa la Corte ese alcance a futuro de la medida cautelar", reiteró y mencionó que otro de los puntos del fallo sobre el cual el Ejecutivo pedirá aclaración es si la resolución será de aplicación sobre las 15 provincias demandantes o si también abarcará al resto.

Consultado sobre la hipótesis lanzada desde la Coalición Cívica sobre una supuesta "falta de independencia" y filiación "peronista" de los supremos Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, Garavano respondió: "Quiero creer que no; sí hay tres jueces que han votado cosas muy sincronizadamente, pero quiero creer que comparten la mirada sobre esos temas y no que hay una mayoría asignada a un partido".



En otro orden, el ministro opinó que "Argentina no va a tolerar una nueva era de impunidad", al referirse al futuro de las causas de corrupción, en caso de que cambie el signo político en la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre.

"Estoy convencido que va a haber una instancia de balotaje, pero si eso no fuera, cualquier candidato a presidente tiene un mandato o una exigencia de la población en cuanto a que en determinadas materias no hay vuelta atrás", declaró y mencionó entre ellas a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

Incluso, entendió que si el electorado, "por una situación económica difícil, opta por otro candidato distinto al del oficialismo, eso no autoriza a ese candidato, sea cual fuere, a generar impunidad".

Por otra parte, Garavano se mostró convencido de que en un eventual gobierno en manos de Alberto Fernández habrá sectores del kirchnerismo que "querrán avanzar" de nuevo hacia un proyecto de "democratización de la justicia", algo que -recordó- "ya fue declarado inconstitucional" por la Corte y agregó que, si esa fuera la intención, "deberían generar medidas distintas con las que en su momento intentaron básicamente cooptar a la justicia".