El presidente Mauricio Macri encabezó en la Casa de Gobierno una reunión del gabinete nacional y luego participó de la presentación del proyecto que contiene el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El jefe de Estado afirmó que los argentinos necesitan "confiar en la Justicia” y asumió que “la gente no tiene una buena opinión", porque "es lenta y está lejos de la gente”, al encabezar la presentación del anteproyecto, en un acto en la Casa de Gobierno.

"Si los procesos tardan años no hay Justicia. Con este proyecto se busca que el trámite sea virtual", manifestó el mandatario, y agregó que "si la Justicia no es independiente no es Justicia, y en nuestro Gobierno hicimos todo para que la Justicia fuera independiente".

A la ceremonia asistieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces federales y provinciales, legisladores, miembros de la comisión redactora que trabajo en la elaboración del proyecto, que será enviado al Congreso de la Nación y representantes de ONG's.