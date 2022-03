“Para nada estoy cogobernando con Alberto Fernández. Mi rol como presidente de la UCR y miembro de Juntos por el Cambio es formar parte de la coalición opositora , me toca gobernar una provincia además, lo que no me genera ninguna contradicción. Tenemos ese rol y tuvimos una actitud responsable cuando se trató el tema de la renegociación con el FMI, pero para nada cogobierno. Nosotros perdimos la elección en 2019 y le toca gobernar al Frente de todos”, afirmó Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo.



Luego, indicó que “si la afirmación sobre el cogobierno viene del Kirchnerismo sabemos que es un sector que está actuando con mucha irresponsabilidad en los últimos tiempos”.



“Vi al Presidente en el gabinete interinstitucional del cambio climático, no tuve tiempo de hablar con él, había hablado cuando se trató el tema de la renegociación, pero después no”, sostuvo en diálogo con Eduardo Paladini y Elizabeth Peger en el programa Lado P de Radio Rivadavia.



En esta línea, agregó: “No me corresponde decirle al Presidente que es lo que tiene que hacer. Yo formo parte de la oposición. Sí hago una lectura de la crisis económica que vivimos con una inflación impactante con un un kilo de pan que vale 300 pesos”.



“El otro problema grave que tiene el país es la crisis política y fundamentalmente la del Frente de Todos y eso lo digo como ciudadano argentino, más que como presidente de la UCR, es que hay que resolver el problema de liderazgo de la coalición de gobierno”, recordó Morales.



“Por un lado Cristina con una actitud muy irresponsable, porque cuando ella gobernó era la jefa, cuando Mauricio Macri gobernó él era el jefe, comandaban, tomaban decisiones, y eso hoy no ocurre. Este gobierno empezó mal con un esquema de doble comando. Lo que Cristina tiene que hacer, ya que siendo la jefa se ha puesto de vicepresidenta, es cumplir ese rol y dejar que el gobierno gobierne”, manifestó el Gobernador jujeño.



Más tarde, aclaró: “También creo hay una actitud que se espera del Presidente y es que se convierta en jefe del Gobierno, esa es la actitud que por estas horas debe tener el Presidente y quiénes gobiernan, porque sino profundizan lo que estamos viviendo, Estamos frente al gobierno más ineficaz de la historia”.



“Hay que tener cuidado con las coaliciones, porque en definitiva el FdT llegó amontonado, han repartido el poder de una manera que trae problemas a la gestión, porque cualquiera toma decisiones, y cuando cualquiera toma decisiones, no se toman decisiones y es todo una anarquía”, dijo y agregó: “Esto lo he vivido yo como gobernador, porque cuando uno tiene que tramitar con el gobierno nacional cuestiones referidas a políticas públicas para las provincias, se ve anarquía y parálisis”.



“Patricia Bullrich en sus declaraciones habla de Horacio. Yo tengo un gran respeto por ella, en muchas cuestiones tenemos miradas diferentes, pero son formas. Lo que vi es un mensaje hacia adentro del PRO, que tiene un tema de liderazgo, pero el jefe del PRO es Mauricio, no hay otro. No es el de Juntos por el Cambio”, comentó en referencia a las internas.



Además, analizó: “Yo veo a Mauricio Macri lanzado y en estado puro, con un pensamiento explícito, todo lo que le sale de su convicción lo dice sin tapujos, y por eso siendo parte importante de JxC, un líder indiscutible de JxC, más allá de que no es el jefe de la UCR, es una voz importantísima, acaba de ser presidente de los argentinos, por eso cuando hay algunas de sus expresiones con las que desde la UCR no estamos de acuerdo -como su reivindicación a Carlos Menem y a la política neoliberal de la década del 90- nuestra obligación es aclarar y propiciar el debate interno sobre cuestiones que no son graves, pero que hay que resolverlas en el marco de un plan de gobierno. Son diferencias de las que no hay que asustarse, por eso dialogar es clave. Tampoco esa fue la posición de Mauricio cuando gobernó, era mucho más amplio y permeable a distintas ideas”.



“Obviamente, nos fue mal, por eso perdimos la elección, defraudamos a un importante sector de la sociedad. Tampoco me inscribo en los que piensan que el pueblo se equivocó. El pueblo no se equivoca, por eso hay que mirar qué hicimos mal, tener una actitud reflexiva y autocrítica, para hacer las cosas bien y no llegar amontonados como hizo el FDT, porque sino no se gobierna”, destacó.



Además, el presidente del radicalismo subrayó que: “Hay que llegar con un fuerte liderazgo, porque sino nos puede pasar lo que ahora está pasando en el país, que hay incertidumbre, desesperanza en la gente, un clima de que no hay gobierno y la gente está viendo cómo se pelean sin límites para decirse cosas dentro del FdT, por eso lo que tenemos que exigirles es que sean responsables y se dediquen a gobernar”.



“Horacio Rodríguez Larreta es un dirigente del PRO que tiene una posición bastante racional, parado en el centro por lo que he hablado con él cuando ha estado en Jujuy, comparto su pensamiento en algunas cuestiones más allá de que hemos tenido cruces, pero además es una persona que respeto mucho y es un buen gobernante. Hay más ruido en todo caso en el PRO respecto de ese tema, porque ellos creen que el próximo presidente va a ser del PRO, y cuando desde el radicalismo decimos no, puede haber un candidato de origen radical, también hay tensión, que es normal porque estamos parados de otra manera”, opinó.



Por último, Morales señaló que “puede haber fórmulas cruzadas, pero va a haber un candidato a presidente radical”.

“Trabajamos para una relación simétrica dentro de JxC, no nos creemos dueños y desde ahí construimos”, por lo tanto “va a haber candidatos radicales en todos lados, en las provincias grandes también”, concluyó.