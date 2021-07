Juan José Gómez Centurión, ex director general de Aduanas durante el gobierno macrista, fue protagonista de un polémico mensaje en las redes sociales contra las personas no binarias. Sucedió luego de que el presidente Alberto Fernández pusiera en marcha el nuevo DNI que garantiza el derecho a la identidad de genéro de las personas que no se autoperciben ni femeninas, ni masculinas.

"Argentina puede llegar a ser unos de los pocos países del mundo en donde para identificar una persona en un contro. haya que bajarle los pantalones", opinó Gómez Centurión en su cuenta de Twitter, al referirse a la presentación del Documento Nacional de Identidad para ese tipo de habitantes que Alberto Fernández encabezó en el Museo del Bicentenario.

Argentina puede llegar a ser unos de los pocos países del mundo en donde para identificar una persona en un control haya que bajarle los pantalones. https://t.co/P630atjJFo — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) July 21, 2021

Claro que no es la primera vez que Gómez Centurión, ex candidato a presidente por el Frente NOS en 2019, publica mensajes polémicos en las redes sociales. La última semana se había centrado en el llamado a licitación realizado por el gobierno nacional para adquirir más de 10.000 penes de madera semidura, con la finalidad de ser utilizados para la educación sexual.

"Por el precio de 10.000 penes, podrían comprar 1 millón de pepinos que cumplen la misma función y además ayudan a las economías regionales", reaccionó Gómez Centurión, ex combatiente de la Guerra de Malvinas, ante esa noticia.

Después de la rendición en las Islas Malvinas, Gómez Centurión cayó prisionero de las fuerzas inglesas, no sin antes protagonizar un incidente que le valió, a su regreso al continente, la Cruz al Heroico Valor en Combate.

En 1987 (Semana Santa) y en 1988 (Monte Caseros), participó de los alzamientos carapintadas contra el gobierno de Raúl Alfonsín; una actitud que justificó en el malestar que existía por la demora en reestructurar el Ejército tras la derrota en Malvinas.

Durante la gestión macrista, Gómez Centurión fue director general de Aduanas en la primera mitad del gobierno, cargo al que renunció. Luego de esa salida, asumió como vicepresidente del Banco Nación.