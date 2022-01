Al tiempo que fustigó las afirmaciones del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas sobre tener una "Gestapo" para embestir contra los gremios, el ex secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de La Plata Juan Pablo "Pata" Medina, aseguró que el ex presidente Mauricio Macri "odiaba a los trabajadores y a los cabecitas negras".

En la actualidad, el sindicalista está cumpliendo prisión domiciliaria tras ser procesado por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión contra empresarios de la construcción. Al referirse a las expresiones sobre una "Gestapo" de Villegas, consideró que el deseo del funcionario era "terminar con el movimiento obrero".

Medina se refirió así a las expresiones de Villegas, que trascendieron mediante un video difundido de la AFI, donde manifestó: "Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".

En declaraciones a la radio AM 990, el dirigente gremial también se refirió a Macri. "Este nefasto, esta persona que la tuvimos como Presidente de la Nación de la República Argentina no fue solamente por los dirigentes gremiales, yo creo que odiaba a los trabajadores, odiaba a los cabecitas negras, tenía un odio tremendo", se despachó.

Posteriormente, recordó que "en 2017 armaron una reunión para meterme preso. No sabemos si fue una o varias. En las fotos se ve parte de la mesa diabólica, estaban planificando algo que me llevó a recordar el tiempo de la dictadura militar. En un momento empecé a tener miedo, pero no por el 'Pata' Medina, sino por mi familia".

Agregó posteriormente que "soy peronista, fui un negrito. Dentro del sindicalismo fui una oveja negra concretamente".

En cuanto a su situación actual, aseguró que "estoy cumpliendo una condena injusta. Desde el primer día dije que soy inocente".

Además, recordó que "por orden de la Justicia Federal fue intervenido el gremio", y justificó que Gerardo Martínez -secretario general de la Uocra a nivel nacional- haya tenido que "intervenir" la seccional platense del sindicato al considerar que "no le quedaba otra opción".

"No me sorprende que no hayan hecho absolutamente nada por el 'Pata' Medina porque será que pienso y actúo de otra forma, porque defiendo a los más necesitados", consideró más adelante.

Finalmente, reveló que en una oportunidad estuvo reunido con Villegas "por algo muy grave que estaba pasando y fue porque habían paralizado una obra hidráulica en La Plata".

"Lo vi porque habían quedado 600 trabajadores sin fuente de trabajo", concluyó Medina.