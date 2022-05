Convocado por la Comisión Bicameral de Inteligencia, el ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) Gustavo Arribas se presentó este lunes ante ese cuerpo legislativo para responder preguntas sobre el rol del organismo en la llamada causa "Gestapo antisindical" y en otros casos de presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, Arribas optó por no contestar nada, sino simplemente dejar un escrito en el que explicaba que no iba a declarar porque acumula varias investigaciones en su contra ante los tribunales federales.

El ex titular de la AFI llegó a la bicameral pasado el mediodía, acompañado por sus dos abogados, Andrés Coronato y Jorge Sourigues. Lo esperaban los integrantes de la comisión que preside el diputado Leopoldo Moreau, quien le leyó las distintas declaraciones de ex agentes o ex funcionarios que lo vinculaban con la posible comisión de distintos delitos.

Según indicó el sitio web de Página/12, Moreau le citó a Arribas parte de la declaración del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en la que reconocía que participó de un encuentro en la Casa Rosada con él y con Macri, donde se hablo de la situación del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

Semanas después, se realizó la famosa reunión en el Banco Provincia que fue filmada por la propia AFI y en la que se analizaron formas de impulsar causas contra el líder de la Uocra de La Plata.

Asimismo, Moreau citó parte del descargo del ex director operacional de Contrainteligencia de la AFI Diego Dalmau Pereyra -parricipante en ese encuentro en el Banco Provincia- en el que admitió haberse encargado de monitorear las cámaras por pedido de Arribas, aunque lLa orden se la había retransmitido la subdirectora Silvia Majdalani.

Por otro lado, el diputado oficialista le comentó que el también ex agente Jorge Sáez declaró que un hombre ligado a Arribas había ofrecido 200.000 dólares para que Facundo Melo levantara una denuncia que había hecho en 2019 contra otro ex de la AFI, Alan Ruiz.

Sin embargo, Arribas se mantuvo en su postura de no contestar nada. Su abogado Sourigues explicó que no iba a declarar y que iba a dejar una nota. En ese texto, afirmó que las investigaciones de la Bicameral se superponen con las de la Justicia “Es entonces, ante los jueces competentes de esas causas que ejerceré mi defensa y brindaré las explicaciones correspondientes", reza parte del escrito.

Entre otras causas, citó dos en las que está procesado: la del espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino hundido "ARA San Juan" y la de las bases que la AFI instaló en provincia de Buenos Aires en lo que se conoció como “Proyecto AMBA”. Luego mencionó una tercera causa en la que también estuvo procesado pero luego fue sobreseído por la Cámara Federal: la de las actividades "por cuenta propia" de los espías conocidos como Súper Mario Bros..

Tambén hizo una referencia al expediente de la llamada “Gestapo antisindical", en la que el juez Ernesto Kreplak procesó a tres hombres que dependían de él y dijo que debía profundizarse la pesquisa hacia los escalones superiores de la AFI.

Respecto de esta última causa, la bicameral ya convocó a empresarios, ex funcionarios y otros ex integrantes de la AFI. Además, declararon dos jueces que aseguraron recibir presiones dell organismo, Luis Carzoglio y Gabriel Vitale. Todo apunta a emitir un dictamen que refiera cómo habría operado el espionaje en la provincia de Buenos Aires entre los años 2016 y 2019.