Por Fedra Abagianos

@trinityflux

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró ciudadano ilustre al periodista y empresario de medios Jorge Fontevecchia. El propietario de Editorial Perfil fue reconocido como una de las diez personalidades destacadas del año por su trayectoria en el ejercicio de la libertad de prensa.

El Salón Dorado de la Legislatura porteña fue el escenario para homenajear a Fontevecchia. Distintas personalidades entre periodistas, intelectuales, artistas, empresarios de medios, artífices de la política y de la cultura, acompañaron al empresario periodístico.

Junto a Fontevecchia, las periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú, María O’Donnell y los periodistas Héctor D’Amico y Ernesto Tenembaum recordaron la influencia de la profesión en la historia argentina desde la dictadura militar hasta la actualidad. “No hay posibilidad de hacer periodismo independiente sin libertad”, aseguró el dueño de Perfil, quien fue reconocido además por haber sido detenido durante el gobierno militar por haber solicitado entrevistar al líder revolucionario cubano, Fidel Castro.

Fontevecchia, junto a prestigiosos periodistas (Fernando Pérez Ré-Diario Crónica).

“Gran periodista y genial empresario, ha dado mucho para mejorar la vida de la gente. Su experiencia en más de tres décadas ha creado un periodista superlativo y un ciudadano ilustre”, aseguró el ex editor del periódico editado en inglés Buenos Aires Herald, Robert Cox, quien le dedicó unas palabras a Fontevecchia a través de una carta.

Asistieron personalidades como Roberto Lavagna, Daniel Scioli, Margarita Stolbizer, Nacha Guevara, Juan Carr, Carlos Rottemberg, Santo Biasatti, Graciela Borges, Sebastián Ortega, Pacho O´Donnell, Martín Lousteau, Raúl Olmos y Marcelo Carbone, entre otros.

El propietario de Editorial Perfil, con Massa y Stolbizer (Fernando Pérez Ré-Diario Crónica).

El reconocimiento fue una iniciativa de Sergio Abrevaya, diputado del GEN, aprobada en 2018. “Es la distinción a alguien que honra la profesión por su responsabilidad como cronista porque fue preso en la dictadura, por la dedicación especial por contar lo que cree y reflexionar sobre la verdad”, destacó el legislador.

Martín Redrado también dijo presente (Fernando Pérez Ré-Diario Crónica).

Por su parte, Fontevecchia también se refirió a la situación del país. “Tenemos todos que reclamarles a nuestros dirigentes que no se queden en la posición cómoda, que ganar una elección dividiendo a la sociedad hace que luego no se la pueda gobernar, porque no se la puede volver a unir nunca más”, resumió.