El titular del Juzgado Federal Nº 1 de la Plata con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, rechazó hoy el pedido de nulidad presentado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien buscaba suspender la convocatoria a elecciones internas para renovar autoridades del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en mayo próximo.



Una fuente judicial explicó que el magistrado tomó esa determinación al no coincidir con la idea de la serie de irregularidades que Gray atribuía a la convocatoria y "rechazó el planteo de nulidad" interpuesto por el actual titular del PJ bonaerense.



Entre los principales argumentos, Ramos Padilla entendió que Gray "no agotó la instancia partidaria, toda vez que no recurrió a su órgano máximo, es decir, el Congreso Provincial, a efectos de permitir la revisión en el ámbito interno partidario de la decisión adoptada por el Consejo Provincial, previo a recurrir a esta instancia judicial".

El recurso presentado por Fernando Gray fue rechazado por la Justicia.

En el fallo, sostuvo que el artículo 57 de la ley que regula el funcionamiento de los partidos políticos expresamente establece esa condición."Tendrán personería para actuar ante la Justicia Federal con competencia electoral, los partidos reconocidos (...) sus afiliados, cuando les hayan sido desconocidos los derechos otorgados por la carta orgánica y se encuentren agotadas las instancias partidarias...", elemento que no se encuentra verificado en el caso, sostuvo el magistado.



Gray, quien vicepresidente del partido provincial con mandato hasta el 17 de diciembre, solicitó a la Justicia que invalide la resolución a la que llegó el partido en un encuentro realizado por la plataforma Zoom en febrero pasado.

