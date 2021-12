En medio del aumento de casos de coronavirus ocurrido en las últimas dos semanas, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró este martes que los sectores de mayores ingresos son los más afectados. Al analizar este escenario, deslizó que puede vincularse con la cantidad de encuentros de fin de año e indicó que la variante Delta provocó esta ola de contagios en el país.

Kreplak basó sus declaraciones en la investigación que le suministró la Unidad de Datos del Ministerio de Salud provincial, que entrecruzó información que utiliza la big data y la inteligencia para analizar el comportamiento de la población en el distrito. “Hay más casos en los sectores de la economía que tienen mayor cantidad de ingresos. Pasó lo mismo el año pasado. Hoy se están viendo seis veces más casos que en los sectores de menores ingresos”, explicó el funcionario en una entrevista radial.

Además, Kreplak argumentó por qué las despedidas clásicas de este mes pueden relacionarse a ese grupo de la población. "Se me ocurre que tiene que ver con la cantidad de reuniones de fin de año que tiene cada sector. Todos esos encuentros tienen un costo, me imagino que puede tener que ver con esas condiciones”, dijo el ministro bonaerense. "O quizás a que se hagan más en lugares cerrados. Se ha bajado la guardia, pero hay que volver a los lugares abiertos”, agregó.

Kreplak recordó también que "la pandemia sigue siendo una realidad" y pidió que la población no sólo refuerce los cuidados sanitarios, sino que también se aplique las dosis contra el Covid-19. "En provincia de Buenos Aires ya tenemos vacuna libre, cualquier persona que le falta una dosis se la da de lunes a lunes en todos los vacunatorios. Tenemos vacunas disponibles para todos, no hay ninguna excusa para no vacunarse”, aseguró el ministro de Salud bonaerense.

“Estamos con la guardia bastante baja en términos de cuidado y con una variante muy contagiosa (en referencia a la Delta). Está habiendo un rebrote de casos que por ahora no tiene impacto significativo en materia de internaciones y de fallecimientos, pero que podría tenerlo en pocos días", resumió Kreplak.

Ya rige el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires

El requisito necesario para acceder a determinadas actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados, así como la realización de trámites presenciales en organismos públicos y entidades privadas, fue puesto en marcha este martes en el distrito

El denominado "Pase Libre con Vacuna" acredita la aplicación de al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Debe ser presentado por las personas mayores de 13 años para asistir a algunas actividades en la Provincia que pueden generar mayor riesgo epidemiológico.

Para acreditar la vacunación se podrá presentar el certificado en cartón o tarjeta emitido por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires o bien el que figura en el portal mi.argentina.gob.ar o en las aplicaciones VacunatePBA, Cuidar y MiArgentina.