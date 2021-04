1. "El virus nos está atacando y lejos está de ceder. Creo que lo que hemos intentado la semana pasada ha sido poco a la luz de las cosas que hemos visto ocurrir en el área metropolitana de Buenos Aires. Todo el esfuerzo que hemos hecho hasta aquí parece insuficiente".

2. "He decidido tomar una serie de medidas imperiosas para garantizar que no se detenga el proceso vacunatorio y que el sistema sanitario no se sature".

3. "He decidido que la circulación nocturna entre las 20 y las 6 sea restringida. En ese horario no se puede circular por las calles. También quedarán suspendidas las actividades recreativas, culturales, religiosas y deportivas en lugares cerrados. Estas medidas regirán desde la cero hora del viernes y hasta el 30 de abril".

4. "Toda actividad comercial debe desarrollarse entre las 9 y las 19. Fuera de ese horario los negocios deben permanecer cerrados. Las actividades gastronómicas estarán cerradas en horario nocturno: sólo pueden funcionar por delivery o por la búsqueda del consumidor en el local".

5. "Estas medidas incluyen la suspensión de clases, por dos semanas. Desde el lunes serán dadas en forma virtual. Los docentes, no docentes y alumnos no deberán asistir a clases y los chicos recibirán educación a distancia".

6. "Necesitamos inexorablemente restringir los encuentros sociales. El problema del contagio no está en las fábricas o en los negocios donde se puede atender con distancia social; el problema central está en las reuniones sociales donde la gente se distiende".

7. "Restringir la nocturnidad no significa que durante el día se pueda hacer cualquier cosa. El problema no es la noche, es el descuido de cada uno de nosotros. Si el relajamiento ocurre durante el día, el contagio también sucede".

8. "Estamos haciendo un esfuerzo enorme para no interrumpir el proceso de vacunación y para que esas vacunas lleguen a los argentinos. En ningún momento el Gobierno nacional acaparó la decisión de contratar vacunas. La ley que facultó al Estado Nacional a comprarlas facultó a todas las provincias a hacerlo. Pero estoy seguro de que más de un gobernador debe haber intentado comprar vacunas para su pueblo, y le ha sido difícil, porque los que las producen prefieren negociar con los Estados nacionales".



9. "El sistema de salud también se ha relajado. En un momento donde los contagios estaban disminuyendo, se abrieron las puertas para atender otras necesidades quirúrgicas".

10. "Esta decisión voy a hacerla cumplir con las fuerzas federales: la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura naval y la Policía Aeroportuaria quedarán afectadas a estos controles".

11. "Son medidas que vamos a explicar exclusivamente en el AMBA. Las provincias pueden tomar todas estas medidas que yo acabo de enunciar. Este es un país federal. Espero que los gobernadores e intendentes que entiendan que deben acompañarme en este momento difícil, lo hagan".

12. "No me mueve ningún interés político en lo que estoy proponiéndoles. Lo único que me importa es preservar la salud de los argentinos y en especial de los que viven en la Capital Federal, porque la Ciudad de Buenos Aires es la capital de todos los argentinos".