Las noticias de cara a las elecciones también tienen impacto desde el mundo judicial. Ayer, fiscal federal Jorge Di Lello archivó las actuaciones preliminares que abrió para determinar si hubo un ofrecimiento de dinero al precandidato presidencial Roberto Lavagna para que declinara su candidatura.

Cabe destacar que el ex ministro de Economía se presentó a declarar la semana pasada. La noticia llegó a Consenso Federal. Tras los rumores de un ofrecimiento de ocho millones de dólares para que Lavagna se bajara, Di Lello decidió cerrar el capítulo. A través de un escrito, el fiscal señaló que "dichas acciones tentativas no necesariamente podrían haber constituido delitos, amén de carácter por el momento de nuevas medidas probatorias".

De esta manera, se cerró la investigación preliminar y no se llegó a iniciar una causa formal por los trascendidos periodísticos. El propio Lavagna declaró ante la Justicia que "jamás existió ningún ofrecimiento directo o indirecto" de dinero para que decline su postulación y atribuyó esa versión a las "fake news" en tiempos de "campañas sucias políticas".

"En lo personal he puesto esa noticia en el plano de las campañas sucias políticas y de las fake news", sostuvo el precandidato presidencial de Consenso Federal. Lavagna afirmó que su "primer conocimiento" del supuesto ofrecimiento de 8 millones de dólares que habría recibido fue a partir de un artículo publicado en un semanario porteño.

"Todos saben que hubo intentos reiterados de que yo renuncie a mi candidatura y, obviamente, no lo han conseguido ni lo conseguirán", resaltó el economista. En tanto, el ex presidente Eduardo Duhalde también declaró como testigo y aseguró que la versión surgió de punteros políticos cuya identidad ideológica no atribuyó. Además, aclaró que el rumor sobre el ofrecimiento de dinero surgió en el ambiente empresarial y político.

Otro de los que pasó ante la Justicia fue Jorge Fontevecchia. El CEO de editoral Perfil fue el primero que reveló sobre la situación en su columna del 2 de junio en su columna. En ese entonces aseguró que un grupo de empresarios le había ofrecido al ex ministro de Economía la millonaria suma para que no compita en octubre.

Fontevecchia ratificó que el gobierno podría estar interesado en que el candidato de Consenso Federal se corra de la escena, pero que también podría haber otros actores involucrados. Es que también personas físicas o jurídicas que verían revalorizados sus patrimonios si ganara Mauricio Macri podrían haber sido parte de la jugada. A partir de este jueves, la investigación quedó cerrada.