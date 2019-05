El economista Roberto Lavagna cuestionó la propuesta de un acuerdo planteada por el gobierno nacional porque “en los 10 puntos que se publicaron -entre los que figuran pagar la deuda, el equilibrio fiscal y modificar la legislación laboral y previsional- ni se menciona el crecimiento de la economía. Podemos saber entonces que no funcionarán, tal como venimos advirtiendo desde 2016”.



En declaraciones radiales, Lavagna consideró que “acá no hay ningún acuerdo, hay una operación de marketing político del gobierno, la cual carece de contenido y tiene vacíos tremendos, por ejemplo nunca aparece la palabra crecimiento, por eso ni siquiera hay que tomarlo seriamente”.



Posteriormente, se preguntó: “¿Cómo podemos hablar del futuro de Argentina sin hablar de crecimiento ni creación de empleo?”.



En esta línea, el ex ministro de Economía durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner destacó que “hay que hablar de cómo salimos del estancamiento, no de estos acuerdos que no tienen nada detrás y son superficiales”.



Planteó luego que “tiene que haber condiciones para que haya rentabilidad, sin eso no hay producción ni inversiones. En esta economía estancada no hay rentabilidad, excepto para sectores protegidos”.



En base a esta descripción, destacó la importancia de “discutir formas de recuperar el poder de compra de la población, hay que poner dinero en el bolsillo de la gente porque eso es lo que pone en marcha la rueda”.



“En lugar de hablar de ajuste y tasa de interés, hay que hablar sobre cómo desarrollar el crecimiento”, insistió el ex candidato presidencial en 2007.



Antes de concluir, Lavagna reafirmó su compromiso de trabajar por el futuro de la Argentina mediante el consenso, entendiendo que “la demanda de buscar otra alternativa está clara: más del 60 por ciento de los argentinos se manifiesta en contra de votar por los extremos de la grieta. Hoy la sociedad se da cuenta de que, si el gobierno pasado era malo, el actual también lo es”.



Previamente, a través de su cuenta de Twitter, el economista indicó que “está claro que el gobierno atraviesa una seria crisis de confianza. Consenso es escucha sincera de los que piensan distinto, no marketing. El diagnóstico evidente es que el gobierno fracasó en su política económica, por lo que debe cambiar de receta”.