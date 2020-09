Por Nico Kischner.

Lorena Pokoik, diputada de la Ciudad por el Frente de Todos y vicepresidenta de la Comisión de Educación en la Legislatura, criticó la propuesta del Gobierno porteño que prevé una vuelta a clases en espacios públicos desde el 28 de septiembre.

"Es una iniciativa que está más allá de educación, su fundamento es otro y está dentro de las medidas anticuarentena que desde el Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta a apuntan a hacernos creer que tenemos que convivir con el virus a cualquier costo. No hay una cuestión pedagógica de fondo. De hecho, la propia ministra (Soledad Acuña) declaró que no va a haber docentes ni maestros a cargo. No se puede pensar en clases sin docentes", opinó la legisladora porteña ante la consulta de cronica.com.ar.

Para ejemplificar por qué no está de acuerdo con la iniciativa, Pokoik también hizo referencia a lo que viene ocurriendo en Capital Federal con la habilitación de mesas afuera de bares y restaurantes: "Es lo que pasa cuando las iniciativas no se acompañan con controles. Se tiran discursos llenos de flores y después la realidad nos muestra lugares desbordados de personas, unas al lado de las otras, y total ausencia de las medidas que ellos mismos dictaminaron en los protocolos. Los imágenes de los últimos días distan mucho de graficar lugares seguros".

Sobre las plazas como espacio educativo, la legisladora detalló: "Son lugares en los que conviven paseadores de perros con sus animales, corredores y chicos que van con sus padres. No estamos hablando de espacios seguros para nenes de primer grado, por ejemplo, que es uno de los grupos incluidos en el plan del Ejecutivo porteño. Cómo sabemos que se va a controlar qué tocan y por dónde andan".

Pokoik, además, habló sobre cómo se llegó a esta nueva propuesta de vuelta a clases presenciales en Capital y consideró que se trata de "un parche para aquellos estudiantes a los que el propio Gobierno de la Ciudad les saltó la mano al dejarlos sin conectividad", en referencia a la parte del plan que está destinado a los 6.500 alumnos que perdieron todo tipo de contacto con la escuela.

"Esta preocupación por lo social no fue consultada por la comunida educativa. No le preguntaron a los chicos ni a los padres si los pibes deberían volver a clases sabiendo que al regresar son un riesgo para ellos mismos y para otros. Siempre hay un abuelo o un tío grande en la familia que podría transformarse en un paciente de riesgo si se contagia. Tampoco se evaluó cómo llegarían los nenes más chicos al colegio, por ejemplo. Es una masa urbana en las calles que luego volvería a las casas", expresó la legisladora.

La propuesta de la ministra de Educación porteña fue entregada el martes por Acuña a su par de Nación, Nicolás Trotta, durante una reunión que ambos mantuvieron en el Palacio Sarmiento. Una vez recibida, el Ejecutivo nacional tiene cinco días para estudiarla. En ese marco, está previsto para el lunes que viene haya un encuentro que incluirá a los ministros de Salud de ambas jurisdicciones, Ginés González García y Fernán Quirós, en el que estudiarán los pros y las contras a nivel epidemilógico de la iniciativa.

"La palabra final la tendrá el Gobierno nacional. Me encantaría que la Ciudad tuviera otros números, pero no es así. Si se aprueba, le estaríamos dando la espalda al resto del país, donde salvo excepciones no se dio la vuelta a clases presenciales, y a lo que ocurre en el resto del mundo, donde en varias ciudades regresaron los chicos a las escuelas y luego se dieron rebrotes de casos de coronavirus que hicieron dar todo marcha atrás", cerró Poikok.

Por N.K.