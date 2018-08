Por "Pan y Trabajo", miles de personas nucleadas en los movimientos sociales marcharán este lunes desde San Cayetano (Liniers) hasta Plaza de Mayo. La movilización, que recorrerá 10 kilómetros en la ciudad, traerá complicaciones en el tránsito. "En un país donde uno de cada tres chicos se alimentan en comedores comunitarios y con un 43% de niños, niñas y adolescentes con malnutrición en los barrios humildes, necesitamos con urgencia una ley que proteja a los que menos tienen. Por eso, martes pediremos por Pan y Trabajo, y para que se declare la Emergencia Alimentaria para ayudar a las familias humildes", le dijo a Crónica Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.

Su organización encabezará el reclamo junto a la Ctep (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) y la CCC (Corriente Clasista Combativa), el trinomio que conforma el llamado grupo de "los cayetanos". La caminata partirá, a las 7, desde Cuzco 150 -barrio porteño de Liniers- donde está ubicado el templo de San Cayetano, lugar al cual anoche llegaron miles de fieles para hacer una vigilia. Según los organizadores, alrededor de las 14 estarán llegando a Plaza de Mayo.

"Esta marcha toma este año un carácter particular, ante un escenario social que se ha deteriorado demasiado y ante el cual los insensibles funcionarios de este gobierno hacen oídos sordos. Cómo todos los años, será expresión genuina de los sectores sociales que no pueden encontrar trabajo y que ya no acceden ni siquiera a changas para subsistir. Esperamos que el gobierno tome nota de las miles de personas que se movilizarán para pedir por Pan y Trabajo", concluyó Menéndez.

Con respecto a la parroquia de San Cayetano de barrio de Belgrano, los cortes empezaron anoche en Vidal entre José Hernández y La Pampa. Además hubo cortes en Elcano entre Vidal y José Hernández. Cabe resaltar que las organizaciones articularon sus reclamos en un paquete de cinco proyectos de ley: emergencia alimentaria; urbanización de barrios populares; infraestructura social; agricultura familiar; y ley de adicciones.

Esas iniciativas buscan dar una respuesta integral a los hogares que viven de la llamada economía popular o trabajos informales, beneficiarios de planes sociales o cuentapropistas.