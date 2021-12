A 20 años de la crisis que culminó con la renuncia de Fernando De la Rúa a la presidencia de la Nación, la cuenta @Diciembre_2001 fue creada en la red social del pajarito con el propósito de repasar día a día los momentos previos al estallido y acercar la historia a quienes eran demasiado jóvenes para asimilarla en aquel entonces.

�� DE LA RÚA DECRETÓ EL ESTADO DE SITIO



El presidente anunció la medida por cadena nacional y detalló que tendrá una vigencia de 30 días. pic.twitter.com/Q9Y0376vRs — Diciembre 2001 (@Diciembre_2001) December 20, 2021

El sábado 1° de diciembre de 2001 el diario Clarín tituló:. Líneas abajo, agrega:. Esta noticia, que dio inicio a lo que luego se institucionalizó como, fue también con la que abrió @Diciembre_2001, la cuenta de Twitter con la que el medio digital Corta y el colectivo de historia Marcha Atrás rememoran el 2001 en tiempo real.



Mediante tapas de diarios, fotos, anuncios y textuales, la cuenta re-informa en un falso vivo las noticias nacionales e internacionales de la época, trasladando un contenido histórico a las lógicas de comunicación de la era digital.



“Tomamos la decisión de escribirlo como si fuera en ese momento, hicimos una máquina del tiempo, como si contáramos la realidad informativa que pasaba en el 2001”, explica Malena Schvartz, coordinadora del área de redes y digital de Corta, ante Télam.

�� La jueza María Servini de Cubría llegó a la Plaza de Mayo y le ordenó al comisario Jorge "Fino" Palacios, a cargo del operativo, que detenga la represión. pic.twitter.com/X03H0QRU9Y — Diciembre 2001 (@Diciembre_2001) December 20, 2021



La idea surgió durante una reunión de trabajo de Corta con el objetivo de “hacer memoria” frente a una redacción y una audiencia que se componen mayormente por personas jóvenes que “no atravesaron los hechos o eran muy pequeños”.



“Hay toda una generación que ya vota y que no vivió o lo vivió de bebé esto”, apuntó Matías Mowset, periodista del mismo medio.

�� LOS SAQUEOS LLEGARON AL CONURBANO



Vecinos vaciaron un camión de alimentos Coto que ingresaba a la sucursal de Ciudadela. pic.twitter.com/iyq6UykPgn — Diciembre 2001 (@Diciembre_2001) December 17, 2021



No obstante, para el colectivo de historia Marcha Atrás, el trabajo había iniciado unos meses antes. Con la misma idea, en enero de este año abrieron @Soyel2001. Desde ese espacio, el integrante Lucas Eduardo Chiodini indicó que la intención fue crear una cuenta “que recupera un proceso histórico” y por este motivo se propusieron “recuperar todo el año, no solamente en los acontecimientos políticos más conocidos, sino también en lo cotidiano”.



“Todo comenzó rastreando información en diciembre del año pasado. Fue una especie de trabajo arqueológico de búsqueda, de videos en YouTube, de las cuentas de Twitter, de fotografías de Argra. Utilizamos mucho Wikipedia como una base de datos para encontrar canciones, discos y bandas”, explicó el historiador.

�� SAQUEOS Y REPRESIÓN EN ROSARIO



La Policía de Santa Fe reprimió los saqueos en los supermercados en Rosario. pic.twitter.com/qbHFCUTp1F — Diciembre 2001 (@Diciembre_2001) December 16, 2021



Además, Chiodini consideró que “Argentina es un país en el que todo cambia cada 20 minutos, pero que todo sigue igual que hace 20 años”.



Sin embargo, el desarrollo actual de las tecnologías de la comunicación y la información posibilitó nuevas formas de producir y consumir contenidos y, por ende, nuevas formas de hacer periodismo.



Las noticias en 280 caracteres forman parte del ecosistema mediático y este fue el lenguaje elegido por Corta y Marcha Atrás para “traer algo del pasado al presente y adaptarlo a las redes, llevarlo a la comunicación digital para que las generaciones que se sienten lejanas se sientan más cercanas” a lo sucedido en aquel diciembre, sostuvo Schvartz.



La decisión de abrir una nueva cuenta fue fundamentada: no era prudente mezclar los acontecimientos del 2001 entre los tuits de actualidad que sube el medio para no prestar a la confusión. Aunque igualmente sucedió, según contó Schvartz, mientras se ríe porque “algunas personas se confunden y les agarra un paro cuando ven las noticias de los bancos”.



Día a día y tuit a tuit, el clima nacional se encrudece, el riesgo país aumenta y la incertidumbre se apodera de todas las portadas de los diarios. Los creadores de @Diciembre_2021 explicaron que al mirar hacia atrás pudieron encontrar muchas señales de que todo estaba a punto de explotar, pero que en aquel entonces no eran evidentes.

“Buscamos poner en revisión un año que fue muy intenso, pero del que en general lo que se suele recordar son simplemente los acontecimientos de diciembre, aunque en realidad. Creo que con el recorrido que hicimos pudimos ver más claramente cómo se fue gestando ese diciembre”, concluyó Chiodini.