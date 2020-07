El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, consideró hoy que Miguel Ángel Pichetto "no entiende nada de sanitarismo" y que sus comentarios son "de una ignorancia supina", al responder a las críticas del ex senador y ex candidato a vicepresidente de Cambiemos respecto a las medidas tomadas ante el crecimiento de los caos de coronavirus.



"Pichetto no entiende nada de sanitarismo, que se dedique a la abogacía. Aumentamos en un 140% la disponibilidad de camas, eso es histórico y por eso no estamos saturados. Todavía nos quedan mil camas en la provincia de Buenos Aires porque se hizo un esfuerzo enorme que Pichetto no conoce", dijo el ministro en declaraciones hoy a radio Continental.



Gollan agregó que su comentario da cuenta de "una ignorancia supina" y defendió las decisiones tomadas hasta ahora que permitieron "que todavía no esté saturado el sistema de salud".

Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de la Nación.

Gollan aseguró que "los peligros" del coronavirus "todavía están vigentes"

Gollan manifestó que el referente de Juntos por el Cambio y, "admira lo que dice Bolsonaro y Trump, él dice que el virus mate a quien tenga que matar pero no paremos la economía, y ese es el segundo desconocimiento de Pichetto"."Las economías se caen por la pandemia no por la cuarentena, y el tercer desconocimiento es que la cuarentena sigue, la vamos modulando, la cuarentena no se termina hasta que todos los argentinos volvamos a una situación de movilidad previa a la pandemia, y para eso falta mucho a nosotros y al mundo, la gran esperanza está puesta en la vacuna pero todavía falta un tiempito", apuntó.Pichetto había cuestionado "a quienes promueven una marcha atrás para reforzar el aislamiento" y dijo que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires es "el Doctor Muerte que nos anuncia el colapso”, luego un nuevo alerta del funcionario ante el aumento de los casos de Covid-19."De lo que se trata es evitar muertes porque la economía cae igual, de tratar de reactivar en donde se puede como estamos haciendo, pero lo de él (por Pichetto) es de un ignorancia supina, no me sorprende", consideró Gollan.

El ministro de Salud de la Provincia dijo que entre hoy y mañana se definirán medidas a seguir en relación a la cuarentena en el AMBA, aunque adelantó que "los peligros todavía están vigentes" en relación al avance del coronavirus.



Gollan destacó que el objetivo del esfuerzo es para "que a nadie le falte el recurso de la cama en terapia intensiva si hiciera falta", consignó que, en la reunión de ayer entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "solo se analizaron todos los datos" y sostuvo que "los números preocupan por la velocidad del crecimiento".



En la misma entrevista en la que habló sobre Picheto, Gollan indicó que se "analizaron estrategias con una puesta en común" e insistió con que "el virus no tiene una entidad dentro de la General Paz y después tiene otra".

"Estuvimos analizando todas las variables, de cómo vemos la evolución, los peligros que todavía están vigentes, pero analizamos datos para que hoy o mañana se puedan tomar las decisiones", aseveró el ministro bonaerense.En relación al análisis de los datos, dijo que "uno tiene que jugar permanentemente con la velocidad de crecimiento de los casos que se pueden diagnosticar, porque hay muchos asintomáticos, y correlacionar esos casos con la velocidad de ocupación de la cama en terapia intensiva con el objetivo de que a nadie le falte ese recurso en el caso de que haga falta".El ministro comentó que, si bien "cualquier cifra de fallecidos a uno lo golpea en medio de una pandemia", la cantidad de personas que murieron hasta el momento en la Argentina por causas respiratorias agudas "es inferior a otros años".

"Por la cuarentena, no tenemos influenza ni otras virosis que nos lleven a la muerte. Casi no existe el virus de la gripe circulando. Quiero decir que es imposible pensar que en un invierno no haya fallecidos de causas respiratorias agudas. Estamos tratando de hacer todo para que sea la menor cantidad posible. El punto central de todo el esfuerzo es prevenir pero, además, que a nadie le falte el recurso de la cama de terapia intensiva, porque ahí se dispara la cantidad de fallecidos", afirmó.En relación a la ocupación de las camas, Gollan señaló que "hay una saturación en el sector privado sobre todo el que tiene pacientes asociados a las empresas de medicina prepaga, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y de grandes sanatorios privados del territorio del Gran Buenos Aires". "Ese sector está muy saturado", completó."Estamos un poco más tranquilos todavía en el sector público tanto de la Ciudad como de la Provincia pero no para tirar manteca al techo", alertó.

El 61% de las camas de terapia intensiva están ocupadas en el Gran Buenos Aires

Sobre el cumplimiento del aislamiento, dijo que "hay una base de la cuarentena que se cumple" dado que "hay un 40% de gente que no circula en el AMBA porque no hay clases, espectáculos, ni boliches, está muy contenido el transporte público, la administración púbica funciona un 30 o 40% y, hay una enorme cantidad que de por sí no se ha movido desde que empezó la cuarentena".Explicó que, en la etapa del aislamiento que fue del 1 al 17 de julio, los primeros días hubo un descenso del 15% sobre ese 40% que no se mueve, mientras que en la segunda semana fue un 7%.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense también dieron a conocer que el 61% de las camas de cuidados intensivos en hospitales municipales, provinciales y nacionales del sector público y privado del área del Gran Buenos Aires están ocupadas.

Gollan posteó en su cuenta de la red social Twitter que "en una semana, incorporamos 1.207 nuevas camas, que nos permiten mantener estable la ocupación, a pesar del aumento de la cantidad de pacientes" de coronavirus.



En un informe al que accedió Télam, la cartera sanitaria precisó que de las 32.549 camas totales que hay en el sector público y privado están ocupadas unas 15.796 (48,5%): 2.612 por Covid-19 confirmado y 1.977 por coronavirus sospechoso.

La publicación de Daniel Gollan en Twitter.



De las 5.783 camas de cuidados intensivos que hay en toda la provincia, 50,60% están ocupadas; mientras que de las 4.363 de cuidados intermedios está en uso 50,40% y 47,63% de las 22.403 de cuidados mínimos.



En tanto, en el trabajo se destacó que de las 17.928 camas totales que hay en el sector público y privado del Área Metropolitana de Buenos Aires (no incluye a la Ciudad Autónoma) están ocupadas unas 10.476 (58,38%): 2.281 por Covid-19 confirmado y 1.668 por coronavirus sospechoso.



Finalmente, de las 2.881 camas de cuidados intensivos que hay en el Gran Buenos Aires están ocupadas 61,19%; mientras que de las 2.413 de cuidados intermedios está en uso 62,95% y 56,94% de las 12.634 de cuidados mínimos.