El presidente Mauricio Macri encabezó este lunes el acto de relanzamiento del servicio urbano de colectivos en la ciudad bonaerense de Junín, transporte público que había dejado de funcionar hace más de 25 años y allí puntualizó que "cada pequeño gran éxito reafirma nuestra autoestima y convicción de que podemos, que somos capaces y que no tenemos que escuchar más a aquellos que nos invitan a resignarnos a decir que nunca va a cambiar”.



“Todo va a cambiar, todo depende de nosotros”, enfatizó el Jefe de Estado Macri en la presentación que compartió con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el intendente de Junín, Pablo Petrecca y vecinos de la ciudad, con quienes realizó en una unidad el viaje inaugural.



Al respecto dijo: "Esto es algo concreto y no es casualidad, esto es cambiar, esto es cambiar. Esto es demostrar que se pueden hacer cosas que nos decían que no se podían, que realmente podemos vencer la resignación si trabajamos en equipo, si nos proponemos metas concretas para mejorar la vida de la gente todos los días. Y esto es lo que estamos haciendo desde hace tres años, batallando en cada lugar, como lo hicimos, Pablo, conectando las cloacas al parque industrial porque queremos que más pymes se radiquen acá, en Junín, para que haya trabajo acá. Como hicimos con las obras de desagües para que no se inunde más Junín y que están avanzando. Y las obras de urbanización y las obras de la ruta 7 que mencionaba la Gobernadora para cuidar a los argentinos, para cuidarlos y también para que lo que producimos en cada lugar del país lo podamos llevar a lo largo y a lo ancho de este país enorme que tenemos".



"Por eso, también estamos batiendo récord de inversión en trenes de carga, en los puertos, en los aeropuertos. Y la ruta es un elemento fundamental porque no solo cuida la vida de los argentinos, sino que permite que eso que trabajamos, que eso que producimos, llegue a otro lugar y llegue a un puerto para poder ser exportado. Pero esto que estamos haciendo con tanta pasión, con tanto entusiasmo, y que cuesta, que claramente cuesta, no es solamente acá, es en todo el país", manifestó sobre los trenes y puso como ejemplo: "Como lo hemos hecho con la educación, porque si hay algo estructural, y ustedes lo saben, es que esos chiquitos reciban una educación de calidad para que tengan acceso a trabajos del futuro. Y no nos tentamos como pasaba en los gobiernos pasados de esconder los problemas. No, fuimos de frente y evaluamos cómo estábamos con las pruebas Aprender. Y nos encontramos con que estábamos muy mal, que casi la mitad de nuestros chicos no comprendían textos. Entonces, decidimos encarar una nueva capacitación en la forma en que se enseña lengua, y en dos años de trabajo, codo a codo con los directivos y los docentes, porque nuestros docentes tienen un compromiso con enseñar, tienen el orgullo de enseñar, y quieren hacerlo mejor. Y no se adhieren generalmente a estos discursos de aquellos que dicen representarlos, en los gremios docentes especialmente de la provincia de Buenos Aires. Y trabajando con ellos, codo a codo, con los docentes en dos años logramos pasar a que ocho de cada 10 alumnos rinden el óptimo en lengua. En solo dos años de trabajo. Eso demuestra que podemos. Eso demuestra que hay futuro en este país".



Además comentó "y también lo hicimos con la seguridad, porque con la seguridad encontramos un estado de deterioro muy grave. Claro, decían que era una sensación, que no pasaba. Y nosotros no aceptamos esa verdad. Nosotros fuimos por lo que había que hacer, enfrentando a las mafias, los que roban, los que matan, los que venden droga, porque son todos los que alteran la vida de la enorme mayoría de argentinos que trabajamos todos los días en paz, poniendo el hombro para sacar a este país adelante. Y por eso, en este trabajo coordinado con los ministros de seguridad de todo el país y codo a codo con la Gobernadora y su equipo, tenemos récord de incautación de droga en la historia de la Argentina, cocaína, marihuana, pastillas. Más de 60 mil narcotraficantes presos, casi 8 mil prófugos que los hemos vuelto a poner en donde tenían que estar. Y este es el camino. El de demostrar que estamos en un país donde la ley vale. Pero, claramente, falta. Falta mucho. Estamos comenzando, pero nos hemos dado una oportunidad única en años, en décadas de trabajar juntos para construir juntos ese país que todos soñamos. Y claramente cuesta porque es profundo, y lleva tiempo porque no hemos vuelto a hacer lo mismo que en el pasado, no nos hemos tentado con buscar un atajo, pegarlo con alambre, alguna solución mágica. Esas soluciones que nos vendieron una y otra vez y nos llevaron al mismo lugar del partido o peor. Hoy, lo estamos haciendo de fondo, de verdad, con todas las herramientas que tenemos porque tenemos con qué".



En cuanto a la inflación detalló que: "Les hablé de tan solo unas cosas como las que hicimos hoy en Junín y las que hemos hecho en todo el país, pero hay muchas transformaciones que están avanzando. Y, este es el camino. Este es el camino por el cual vamos a derrotar a la inflación, una inflación que en 80 años ha sido en promedio 62,5 por ciento, sin contar los años de hiperinflación. ¿Se dan cuenta? 80 años. 62 “algo” de inflación promedio.Esto significa que tenemos que sacárnosla definitivamente de encima y estamos haciendo las cosas estructurales, de fondo, que nos van a permitir vivir en una sociedad más justa, con mejores oportunidades para todos".



Por último dijo: "Les agradezco de corazón que hayamos trabajado juntos en esto, María Eugenia, Pablo. Porque, como decía María Eugenia, cada pequeño gran éxito reafirma nuestra autoestima, reafirma nuestra convicción, reafirma que podemos, de lo que somos capaces, y que no tenemos que escuchar más a aquellos que nos invitan a resignarnos, a decir que esto es así y que nunca va a cambiar. Todo va va cambiar, todo depende de nosotros. Gracias, queridos vecinos de Junín, un cariño muy grande, y sigamos trabajando juntos".



Detalles



El servicio de colectivos se reanudó con una línea dividida en tres recorridos (ramales azul, rojo y verde) que cubren el 70 por ciento de la ciudad (132 paradas) y conectan puntos vitales como el Hospital Interzonal, la Municipalidad, la Escuela Técnica N° 1, el Parque Industrial y el Club Mariano Moreno.



En una primera etapa, la flota es de doce colectivos que circulan con una frecuencia de entre 20 y 30 minutos, desde las 5.30 hasta las 22.30 horas.



Para promocionar el uso del servicio, durante abril los usuarios podrán viajar gratuitamente, mientras que a partir del 1 de mayo empezará a tener vigencia la tarjeta SUBE.



Los colectivos dejaron de funcionar en Junín a principios de los años 80, cuando las líneas no cumplían con sus horarios por lo que los vecinos no los usaron más.



Además, en forma paralela se construyeron refugios para los usuarios, se pavimentaron calles y se mejoró la iluminación pública.