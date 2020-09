Juntos por el Cambio volvió a reunirse. Pero no fue un lunes más. El virtual encuentro tuvo como columna vertebral la reaparición de Mauricio Macri en los medios, y la actitud de Horacio Rodríguez Larreta ante el tema de la coparticipación de la Ciudad. La agenda parlamentaria, a la orden del día: mañana día clave en Diputados.

La decisión de Alberto Fernández de quitarle un pequeño porcentaje de coparticipación a la Ciudad subió al ring electoral a Horacio Rodríguez Larreta. Y la conferencia de prensa mesurada, pero con la amenaza judicial del jefe de Gobierno porteño, subió al ring a Mauricio Macri. El expresidente reapareció el domingo con una carta publicada en La Nación donde, nuevamente, insistía en la grieta. “Republica o republiqueta”, resumió.

En ese marco se reunió, de manera virtual, la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Larreta se sumó unos minutos, mientras viajaba desde Uspallata a una reunión con parte de su gabinete para terminar de definir la presentación ante la Justicia. El detalle todavía no está, y mañana puede ser un día clave: Felipe Miguel se reunirá con Santiago Cafiero para discutir mayores reaperturas en la Ciudad, aunque el funcionario porteño buscará acercar posturas en cuanto a la coparticipación.

Larreta mañana define la herramienta a presentar en la Corte.

En el clásico zoom de los lunes dijo presente María Eugenia Vidal. La exgobernadora se ausentó en los últimos encuentros del espacio. El objetivo de la oposición es unificar el mensaje de cara a las Legislativas del año próximo, y a su vez evitar un desgaste político hacia un 2023 lejano en el tiempo.

“Definieron que lo mejor no es instalar temas propios, sino debatir sobre la agenda ya planteada”, le dijeron a crónica.com.ar después del encuentro en el cual participaron Macri, Larreta, Vidal, Martín Lousteau, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Miguel Ángel Pichetto, Mario Negri, Luis Naidenoff, Patricia Bullrich, Maricel Etchecoin, Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro y Humberto Schiavoni.

Los legisladores presentes (sobre todo los diputados Ritondo, López y Negri, Cámara donde el Frente de Todos no cuenta con mayoría) debatieron sobre los temas que ocupan la agenda legislativa: grandes fortunas, el Presupuesto 2021 y la Reforma Previsional. La ratificación de un debate presencial en el recinto sigue firme en la oposición.

"No" al pasado

“Sensatez política y cordura institucional”, pidieron mediante un comunicado. En una carta dirigida al gobierno, la oposición resaltó “la estrategia de confrontación” del oficialismo. Asimismo, destacaron la “imprevisión y desatención por parte del actual gobierno provincial” en relación con lo ocurrido con la Policía bonaerense.

Con un guiño a Larreta, la mesa nacional de JxC dijo que Nación “despoja arbitrariamente a la Ciudad de recursos coparticipables que oportunamente le fueron asignados sin afectar a ninguna otra jurisdicción federal, aprobada por una ley del Congreso Nacional y refrendada por los gobernadores de todas las provincias”.

“Todo ello -agregaron- para consolidar una estrategia electoral en el principal distrito del país con miras a la renovación parlamentaria del año próximo”.

El comunicado cerró apuntando que "no merecen los argentinos estar sometidos semanalmente a una agenda de tensión de esta magnitud cuando los problemas de empleo, la pobreza, la educación, la creación de riqueza y no aislarnos del mundo en que vivimos es un imperativo para no caer en la simplificación del populismo. Ya lo conocimos, ya lo vivimos y no estamos dispuestos a regresar".

L.B.