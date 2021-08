Dos inspectores del Ministerio de Salud de la Nación labraron un acta para dejar constancia de que el expresidente Mauricio Macri no estaba en su domicilio, donde debía permanecer aislado tras su regreso de Europa.

Los funcionarios, que se desempeñan en la Dirección de Fiscalización Sanitaria, dejaron constancia de que Macri estaba en falta con los protocolos vigentes sobre el Covid-19 y el coronavirus, que establecen que los viajeros procedentes del exterior deben permanecer siete días en aislamiento. Con la medida se busca reducir el riesgo de propagar nuevas variantes del virus que pueden estar circulando en otros países.

"Nos constituimos en el lugar mencionado a fines de realizar una inspección integral por normativa vigente... Se deja constancia (de) que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio particular, encontrándose en infracción al artículo 1 de la resolución 192 MJGM-2021 conforme lo establecido por decisión administrativa 268/21 modificado por su similar 643/21", dice el documento firmado por los inspectores. Allí también se señala que fueron atendidos por un hombre que trabaja para una agencia de seguridad, quien no aceptó recibir copia del acta. La constancia fue difundida por la periodista Sofía Barruti.

El acta donde dice que Macri no estaba en su domicilio (Twitter de Sofía Barruti).

Macri permaneció en Europa alrededor de un mes, junto con su esposa Juliana Awada. Había viajado en principio a España para presentar su libro Tercer Tiempo y luego se desplazó a Suiza, por cuestiones vinculadas con su cargo honorario en la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA). Las cancelaciones de vuelos y la determinación de un cupo máximo de viajeros por día lo dejaron varado en ese destino.

El incumplimiento de los protocolos vigentes podrían ser encuadradas en los artículos 205 y 239 del Código Penal, que establecen penas de prisión de entre seis meses y dos años a la violación de las medidas adoptadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia, y de 15 días a un año de prisión por la resistencia o desobediencia a las órdenes emanadas de los funcionarios públicos.

Pablo Lanusse, ex secretario de Justicia y patrocinante legal de Macri, dijo que su cliente, mediante un correo electrónico enviado el miércoles 11 de agosto, informó a la Dirección de la Región Sanitaria V que cambiaría el domicilio donde iba a cumplir el aislamiento. "Si están labrando actuaciones, acreditaremos eso", informó en las redes sociales.

Acá está una de las comunicaciones realizadas y el acuse correspondiente de recepción. Mauricio Macri cumplió completamente con las medidas sanitarias. No quieran tapar escándalo del #OlivosGate pretendiendo igualar para abajo. No subestimen más el inmenso dolor y bronca social!! — Pablo Lanusse (@PabloLanusse) August 14, 2021

Además, Lanusse manifestó la llamativa coincidencia entre esta acusación contra Macri y la difusión de fotos que acreditan que el presidente Alberto Fernández violó los protocolos sobre coronavirus y distanciamiento social al celebrar el cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez, en julio del año pasado. "No quieran tapar escándalo del OlivosGate pretendiendo igualar para abajo. No subestimen más el inmenso dolor y bronca social", proclamó el abogado del expresidente.