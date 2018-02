Por Roberto Di Sandro

Decano de la Casa Rosada

Se analiza el mensaje del presidente Mauricio Macri para el 1° de marzo. Al abrir las sesiones del Congreso anunciará decisiones, en una especie de relanzamiento del gobierno, con el propósito de lograr resultados positivos para el año electoral que se avecina. Todo el gobierno apunta a la reelección del mandatario.

Sin embargo, los complejos problemas que están a la vista demoran esos deseos y, por el contrario, le complican el camino de estos próximos dos años. La inflación es imparable, Macri se desespera por reducirla. Los que manejan la economía tratan de superarla con modificaciones en las tarifas y también con la reducción de personal. Pero con la presencia de sectores políticos como la UCR surgen voces que sugieren “mirar con mucha atención el grito de la calle” y allí se han puesto las señales que avanzaran de aquí en más.

En tanto, el peronismo trabajador busca alinearse en el Partido Justicialista, dejando de lado al sector K y reafirmando a través de pensamientos que se conjugan con nuevas figuras surgidas “de una doctrina original”. De esta manera, se buscan soluciones a través del diálogo “pero sin retacear esfuerzos en la lucha por mantener al tope del mástil la defensa de todos los trabajadores sin excepción”. Esta frase surgió de voces inspirado en Juan Domingo Perón. Ahora están puestos sobre el tapete, en la agenda del gobierno. Hay un amplio plan de medidas que comienza a analizarse mañana en la residencia de Olivos y que fueron subrayadas en estos días en la quinta presidencial y cuyo movimiento congregó a figuras de todos los sectores. Lo que obtuvimos lo volcamos a continuación.

Semanas de decisiones

Así es. Mañana estaba previsto un encuentro “ampliado” del gabinete nacional. Se suspendió. El Presidente pidió que se pasara para el viernes próximo. Quiere que pasado mañana, martes, en la habitual reunión chica del gabinete, se analicen todas las opiniones. Pueden concretarlo en la Casa Rosada o en Olivos. Dicen que Macri desea escuchar un análisis preciso, claro y definitivo de lo que dirá el 1° de marzo en el Congreso, sobre todo en lo que hace a la situación socioeconómica. Pero con fruición marca una palabra que lo obsesiona: inflación. Allí se centra la gran inquietud gubernamental.

La calle grita

El gran y trascendente tema del aborto ha sido este fin de semana un tópico excluyente. El gobierno tiene su posición tomada y quiere conocer “en amplio debate” qué opina la sociedad. Precisamente mañana, a las 19, Macri reunirá a su tropa en Olivos. Todo Cambiemos estará en la quinta presidencial. Y también parte de la UCR que constituye el frente. Ya el partido centenario estuvo el otro día en el mismo lugar de reunión. Con un protagonista tradicional y verdadero estratega de la política de todos los tiempos: Enrique “Coti” Nosiglia. Como dijo alguien, “los veteranos saben y no hay que dejarlos nunca de lado”. Es cierto, allí el radicalismo tiró una opinión: “Estar alerta con el grito de la calle”. Escuchar reclamos y darle la solución pertinente dentro de lo que fijan las leyes. De esta reunión surgirán muchas decisiones. ¿Irá Elisa “Lilita” Carrió? Es la pregunta que se hacen todos.

Lo dejó fuera de juego

Semanas complejas se viven en la Rosada en lo que a información se refiere. Movimientos en diferentes oficinas, tanto en el primer piso, Presidencia, como en la planta baja, Ministerio del Interior. Por eso en este capítulo de Breves y Sabrosas se pueden registrar coloridos momentos de ciertos pasos. Por ejemplo, un Mellizo exitoso del fútbol caminando por la explanada para almorzar con el Presidente. Guillermo Barros Schelotto saluda de lejos y después, así muy al pasar, califica la entrevista como “sólo de fútbol” y dice que “vine porque soy un amigo del Presidente”. El Ministerio del Interior reduce en un 40 por ciento la planta política de su organismo. Es así. Lo confirma el propio Rogelio Frigerio, siguiendo lineamientos de los planes austeros del gobierno. Carolina Stanley pasa frente a los periodistas, que están del otro lado de la puerta de la explanada de Rivadavia, y acompaña a la gente de Coninagro en una entrevista con Macri. Saltando de un lado al otro se suceden entrevistas. El jefe de la Casa Militar, general Jofre, es confirmado en el cargo. Pero por primera vez un titular del organismo ejercerá la función como retirado. Hay más. Un almuerzo sorpresivo: Macri con productores arroceros. Les sirvieron un buen bife de chorizo. Otra: el general Diego Suñer se fue del Ejército no muy complacido con el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Luchó por la política salarial del Ejército y por investigaciones apoyado por Macri, y de allí el encono. ¿Y esta? Es el comentario de todos: Nicolás Dujovne pidiendo “refuerzos” de inversiones a España y una pregunta de un profesor de la Facultad de Economía de Madrid lo dejó pagando: “¿Cómo pide inversiones si usted tiene su patrimonio en offshore”. La respuesta no fue muy convincente. Seguimos: “Tengo un dolor bárbaro”. Réplica del Presidente a nuestro colega y colaborador Bernardo Gonçalves Borrega, cuando le preguntó qué le pasaba por los gestos de dolor, en un pasillo de la Rosada. El mandatario aludió a su hernia de disco que se le movió jugando un partido de pádel con Patricia Bullrich. El periodista insistió: “¿Y ahora?”. Macri admitió que hay que hacer ejercicio. Una más: viaja al exterior con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, junto con sindicalistas. Se trata de Ramón Ayala, jefe de los laburantes del campo. “Nosotros le ponemos el hombro al trabajo y defendemos a los trabajadores”, dice el dirigente que sucedió en el cargo al fallecido Gerardo “Momo” Venegas. “Siempre estaremos nucleados a las 62 Organizaciones Peronistas, colaborando para un mejor país”.

Todo en silencio

Ocurre habitualmente. Los periodistas se enteran después o nunca de entrevistas presidenciales. Hay buena apertura para la prensa, pero ciertas fallas que aún no se logran remediar. Una audiencia muy importante que pasó inadvertida. Lo supimos: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Fue en Olivos. Imposible obtener detalles en el momento. Después sí. Todo en reserva, claro: análisis de la futura política. Estudio del nuevo Código Penal y muchas otras cosas. Aunque no lo mencionen, un hecho que preocupa tiene que ver con el partido de Boca y River próximamente en Mendoza. Llegó el tema hasta la cima del poder y deben tomarse las medidas que sean necesarias para que todo sea pacífico. Y la referencia tiene una perlita respecto de ese partido: el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, hombre del radicalismo, en la reunión que el partido centenario tuvo con Macri, se mandó una frase llena de humor y sorprendió: “Presi, sugiera que sean árbitros brasileños los que dirijan y así no hay problemas”. ¿Que dicen los árbitros argentinos?