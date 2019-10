Marco Lavagna, candidato a diputado nacional por Consenso Federal, habló en “Lo dice Embón” por Radio FMQ donde analizó el panorama actual a menos de un mes de las elecciones generales. Al respecto sostuvo que hay “una falta de claridad” y “de conducción” y afirmó que “Argentina tiene potencial” pero que se debe crear un “consenso”.

"El gobierno anterior le dejó un campo minado a este. El actual no solo no las desactivó si no que sembró nuevas. Parte de eso tiene que ver la falta de claridad de rumbo, la falta de gestión y la falta de consenso", explicó Lavagna.

El diputado nacional y candidato a renovar su banca sostuvo además que si Argentina no cambia el rumbo, la situación económica empeorará. “Argentina tiene un potencial como país: tenemos recursos naturales, humanos, un capital emprendedor. Una de las primeras cosas que hay que lograr es un consenso, porque también tenemos una crisis política que tiene que ver con la grieta”, sostuvo el hijo del candidato a presidente por Consenso Federal.