Tal como lo anunció a través de Twitter, el precandidato a presidente por la Alternativa Federal Sergio Massa dio su opinión sobre la propuesta política del Gobierno, durante una conferencia de prensa realizada en las oficinas del Frente Renovador, situadas en la avenida del Libertador al 850, barrio porteño de Recoleta. "El acuerdo no fue serio, me llegó a través de WhatsApp. Buscan dividir a la oposición", manifestó.

El referente del Frente Renovador manifestó estar a favor de llegar a un acuerdo pero cuestionó que la propuesta del Gobierno no incluye a todos los líderes de la oposición. Además, expresó que se trató de una "estrategia" y manifestó: "La gente necesita políticas de estado, no slogans".

Al revelar cómo se enteró de la propuesta política, que contiene una declaración conjunta de diez puntos, Massa relató que el "decálogo" le llegó "reenviado" a través de WhatsApp y disparó: "Los consensos no se contruyen de esta forma, no es serio, ni sincero ni responsable".

Tras analizar el acuerdo difundido por los medios, expresó: "No quisiera pensar que estamos frente a una trampa electoral. No quisiera pensar que quieren engañar a millones de argentinos. No quisiera pensar que pretender dividir a la oposición para seguir alimentando la grieta".

Luego, reflexionó: "un diálogo franco sería con todos los opositores presentes en una mesa. Mauricio Macri debe convocar a toda la oposición, sin exclusiones, sin pretender dividir entre buenos y malos opositores. Si son buenos o malos, debería elegirlo la gente, no él".

En tanto, se refirió a las elecciones y manifestó: "Si yo fuera presidente, convocaría a todos los líderes opositores a una mesa de diálogo. Empresarios, trabajadores y Estado deben llegar a un acuerdo. Nosotros sabemos cómo sacar el país adelante. Vamos a luchar por los trabajadores, por las Pymes, por los jubilados".

Al concluir, sugirió al Gobierno actual que deben reconocer que "fracasaron" y que su modelo de "especulación financiera no funcionó". Luego, terminó su conferencia de prensa con un mensaje para los argentinos: "Nuestro país merece un nuevo Gobierno. Los argentinos aprendimos de nuestros errores y no los vamos a repetir. Argentina va a volver a ponerse de pie. Vamos a construir la alternativa que nuestro país necesita. Queremos que las políticas tengan consenso y que no esté por medio el juego de la grieta".

Criticó las propuestas políticas del Gobierno. (Crónica/Pablo Villán)

Se refirió a las elecciones presidenciales. (Crónica/Pablo Villán)