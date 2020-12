El titular del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, dijo este martes que el paro de 24 horas que realizan los trabajadores ferroviarios es la "única manera" que tienen de ser escuchados en virtud de la deuda que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) mantiene con la obra social del gremio.



Además, advirtió que, si "no hay acuerdo con las autoridades", podrían volver a realizar un "cese de actividades el 1 de enero".



Luego de que el Ministerio de Trabajo dictara este martes cerca de las 8 la conciliación obligatoria, Maturano dijo -en declaraciones a radio La Red- que, "si es lo que corresponde, vamos a acatar". No obstante, aclaró: "Yo creo que no nos corresponde, pero como no estudié para abogado haré lo que me dicen ellos".

"Este no es un problema laboral ni un problema gremial; es un problema de deuda. Me parece que antes de dictar la conciliación, como personas honestas y gente de bien, tendrían que llamarnos primero y comunicarnos, y no sacar un papel y tirarlo por debajo de la puerta del sindicato", aseveró.



Más temprano, en declaraciones a radio Continental, Maturano había explicado que el paro era "la única forma" para hacerse "escuchar", en referencia a la medida de fuerza que mantenía paralizado esta mañana todo el servicio de las líneas ferroviarias.



El sindicalista explicó que existe "una deuda por 140 millones de pesos que tiene la Superintendencia de Servicios de Salud" y que "con la salud de los trabajadores no se jode".

"La última charla que tuvimos con las autoridades fue ayer a las 10 de la noche y no acordamos nada. Hoy esperamos que siga la conversación y lleguemos a un acuerdo, y si es así, levantaremos la medida a los cinco minutos de haber acordado", agregó.



En tanto, el dirigente gremial dijo que "la semana que viene o mañana nos reuniremos y daremos a conocer la protesta para la semana que viene".

"Sería el 1 de enero donde, por un lado, la gente no tendría que trabajar, y por otro, los trabajadores ferroviarios como ya no queremos cobrar doble porque nos sacan la mitad con el impuesto a las ganancias, quedaríamos redondos", aseveró.



El paro de este martes fue convocado luego de que el lunes fracasara una reunión con las autoridades de las que participaron el gremialista de Obras Sanitarias y par del consejo directivo de la CGT, José Luis Lingeri, y el presidente de la Obra Social Ferroviaria (OSFA), Juan Sifrén.