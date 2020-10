El referente de la oposición y ex presidente, Mauricio Macri, volvió a tener una aparición mediática y se refirió a la situación que atraviesa el país. El líder de Juntos por el Cambio también habló de la cuarentena, su posible candidatura y el rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el oficialismo.

En primera instancia, se manifestó respecto al quinto banderazo contra el Gobierno, asegurando que se están "atropellando las instituciones" y afirmó que la Argentina "está siendo uno de los países que peor maneja" la pandemia del coronavirus.

Asimismo, Macri cree que las movilizaciones "son absolutamente espontáneas" y que van en posición con los principios de Cambiemos que "defienden las libertades" que buscan "ser parte del mundo". Sin embargo, también consideró que "usurpar y expropiar" es "todo lo contario de lo que hay que hacer".

Macri fue autocrítico con los resultados de las elecciones 2019

"Llegamos a las PASO con mucha gente agotada, sintiendo que su presidente se había equivocado y decidió volver al pasado. Generé una expectativa que no estuvo a la altura", reveló Mauricio Macri.

.

En esa misma tesitura, el ex presidente aseveró que "el modo defensivo me llevó a dejar de escuchar, dejé de explicar por qué estaba pasando cada cosa que estaba pasando". "Nunca llegamos a los acuerdos que necesitábamos para transformar la Argentina. No es excusa, yo tendría que haber puesto foco ahí", sentenció sobre ese tema.

El rol de Cristina Fernández de Kirchner y la cuarentena de Alberto Fernández

"El peronismo está secuestrado por Cristina desde hace más de diez años. El peronismo necesita lograr separarse de ella, nosotros necesitamos un peronismo racional", afirmó el referente de Juntos por el Cambio.

También le "pegó" a CFK por el "avance sistemático" contra la Justicia. "Lamentablemente, la vicepresidenta, que es la que esta conduciendo el Gobierno, como casi todos pensamos que iba a suceder, tiene una agenda propia, que tiene que ver con sus problemas. Eso hace que ella necesite bloquear, dominar y someter a la Justicia".

Asimismo, se preguntó de manera retórica: "Bajemos el gasto, ¿cuántas leyes tuve que vetar del kirchnerismo que hacían crecer más el gasto y ponían en peligro absolutamente todo?". En torno a su eslogan "Pobreza 0" aseguró que "estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado. Habíamos construido sobre pies de barro porque no había un orden macro económico sólido".

.

El ex presidente hizo hincapié en que Argentina "tuvo la cuarentena más larga del mundo" y que "hay muchísima gente que suspendió sus tratamientos por el miedo que le metieron".

Macri dijo: "Había que tener un equilibrio entre la sanidad, la salud mental y el daño a la salud física, porque con el miedo nos alejamos. Los chicos debilitaron su sistema inmunológico". Y sentenció que "el gobierno nacional tomó una actitud de miedo con autoritarismo".

¿Mauricio se candidatea?

Macri comenzó la pregunta del entrevistador de Desde el Llano, afirmando: "No extraño el poder". Y saltó en defensa del partido que supo comandar, precisando que " Juntos por el Cambio siempre fue un lugar de diversidad, con matices".

Al mismo tiempo destacó: "No me veo como candidato en las legislativas. Hoy me siento cómodo en acompañar a los que tienen la vocación de liderar". Hizo foco en el trabajo que mantiene Horacio Rodríguez Larreta en Ciudad y confesó que "sigue apostando fuerte" por el trabajo de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.