El PRO decidió reflotar la “escuelita para intendentes” con la que busca preparar a dirigentes que aspiran a convertirse en jefes comunales en 2023.

La actividad realizada en el Belgrano Athletic Club contó con la presencia del ex presidente Mauricio Macri, omo principal disertante, y reunió a más de una veintena de políticos, varios de ellos de origen bonaerense.

El ex mandatario hizo las veces de “profesor” al inaugurar el seminario “De la Candidatura a la Gestión”.

En ese marco, recomendó a sus alumnos: “Manéjense con la verdad, aunque sea dura, porque esa verdad genera confianza a los ciudadanos. No hay aprendizaje cuando la mentira nos gobierna”, sostuvo.

Macri trató de convencer a los presentes de que “el valor de un intendente radica en su capacidad de transformar, sobre todo en aquellos municipios con mucho atraso. Y esto incluye las transformaciones básicas como que la gente abra la canilla y salga agua potable, que salga a la calle y tenga pavimento e iluminación y que pueda sentirse seguro”.

“Siempre recuerden quien les dio el poder y para qué. Nunca dejen de ver la realidad a través de los ojos de la gente. El poder es algo maravilloso para transformar, es combinar recursos humanos y financieros y con eso generar una transformación. Pero el poder, y es lo que estamos viendo en Argentina, los puede corromper si no tienen en claro quiénes son”, les inculcó.

¿Quiénes fueron los dirigentes que tomaron claves?

Entre el grupo de dirigentes que presenciaron la clase encabezada por el ex presidente, estuvieron presentes el exintendente de Quilmes, Martiniano Molina, el ex titular del Instituto de la Vivienda bonaerense, Evert Van Tooren, el referente de “La Territorial” Lucas Delfino o el ex futbolista y concejal de Pilar Sebastián Neuspiller.

Además estuvieron Lucas Aparicio, Guillermo Viñuales, Ramiro Tagliaferro, Agustina Ciarletta, Marcelo Matzkin, Mauro Arranz y Gastón di Castelnuovo, entre otros dirigentes.

Los otros profesores de la escuelita del PRO

El jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, fue uno de los profesores del nuevo espacio formativo impulsado por el ex presidente.

En su clase, Valenzuela habló sobre los proyectos e iniciativas que se llevaron adelante para transformar el distrito en materia de planificación urbana y desarrollo territorial. “Poder participar de estos eventos, donde ayudamos a referentes a formarse y pensar estratégicamente su ciudad, es muy gratificante porque construimos el futuro de los gobiernos locales”, expresó.

El jefe comunal fue convocado por el ex presidente por su experiencia de gobierno en el conurbano bonaerense desde 2015, cuando le ganó las elecciones a Hugo Curto luego de 24 años de gobierno, y tras la victoria sobre La Cámpora en 2019.

Además expusieron el precandidato a gobernador bonaerense del sector de Patricia Bullrich, Joaquín de la Torre y el diputado radical Fabio Quetglas.