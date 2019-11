Por Silvina Saux

En una explosiva ampliación de su declaración indagatoria en el juicio conocido como "la ruta del dinero", Lázaro Báez se definió como la víctima de un. campaña política y mediática atroz, que tendía a "que me arrepintiera para recuperar mi libertad a cambio de acusar al peronismo y a Cristina Kirchner".

"Fui elegido para atacar el país justo, inclusivo y soberano de Néstor Kirchner", de quien se definió como "amigo", pero "jamás testaferro".



El empresario enfatizó que no le perdonan que "un don nadie, sin estudios en universidades norteamericanas, les haya ganado licitaciones en buena ley". Se describió como "un emprendedor eficiente, que dio trabajo a más de 3 mil personas en la provincia de Santa Cruz".



A lo largo de la lectura de su descargo, tras la cual no aceptó preguntas, Báez se quebró en un par de oportunidades, especialmente cuando se refirió a sus hijos, según él, amedrentados para lograr el arrepentimiento y la posterior confesión del titular de Austral Construcciones. Para intentar probarlo, se difundió en la audiencia la grabación de una conversación entre el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, quienes instruyeron la causa hoy en juicio.



"Creo haberlos conmovido (a los hijos de Báez) hablándoles de la situación del padre... Estamos en la puerta del área para hacer un gol histórico que nos va a abrir la puerta para llegar a la que dirige la batuta (en alusión a Cristina Kirchner)", se le escucha decir al fiscal.

Báez denunció de modo directo a la AFI como uno de los organismos oficiales que lo presionaron con miras a lograr que denunciara su condición de testaferro de la familia Kirchner. "La doctora Balbín me abordó en una consulta oftalmológica en el penal: me dijo que la mandaba Macri y que trabajaba para Majdalani. si no colaboraba, mis empresas serían destruidas y mi familia pagaría las consecuencias".

Báez insistió en que la Oficina Anticorrupción (OA), la AFIP y la UIF (Unidad de Investigación Financiera) "diseñaron un plan para perseguir empresarios kirchneristas, o peronistas, pero no a los de este gobierno, a los que blanquearon capitales; hicieron escuchas ilegales y prepararon las declaraciones de os arrepentidos".



En cuanto a las acusaciones que pesan sobre él y su hijo, desmintió haber lavado dinero de origen ilícito. "Los fondos de Austral Construcciones eran lícitos, como se probó en Santa Cruz, donde fui sobreseído por las mismas razones por las que estoy preso hace casi 4 años".

Lázaro aseguró que no era testaferro de Néstor Kirchner, si no su amigo.

La semana pasada, se escucharon los testimonios de funcionarios de la banca Suiza que aseguraron que Báez sí hizo movimientos de millones de dólares y que sus hijos, si bien no tenían firma en las cuentas, eran los beneficiarios. Báez se permitió la ironía hacia la diputada santa cruceña Mariana Zuvic, quien según él, "inventó" que la concesión de obras viales era el "delito precedente" del lavado de dinero por el que se lo juzga.



"Alguien me puede explicar por qué voy a poner en negro un dinero de origen lícito para después blanquearon de nuevo?", preguntó. Por último, se dirigió a los miembros del Tribunal y les reclamó "estar a la altura de las circunstancias. Ustedes juraron por la Constitución. Devuélvannos el estado de derecho y la vigencia de la ley que este gobierno destruyó".