De acuerdo con las mediciones sobre el impacto económico de la pandemia en el AMBA, se calcula que el 20% de los comercios porteños debieron cerrar en los últimos meses por la imposibilidad de afrontar los costos. El gobierno porteño anunció el envío de un proyecto a la Legislatura que incluye la condonación del ABL y lanzará una línea de créditos blandos, pero los legisladores del Frente de Todos (FdT) calificó de "insuficientes" las iniciativas.

Los representantes del FdT criticaron las medidas de alivio fiscal propuestas por el Gobierno porteño para mejorar la situación de los comercios considerados como "no esenciales" que desde hoy deben permanecer cerrados por las medidas de restricción impuestas para limitar la circulación de personas en el contexto de la pandemia de coronavirus.



Ayer, el Ejecutivo anunció el envío de una serie de iniciativas a la Legislatura entre las que se destacan:

- la condonación del ABL de junio y julio

- la condonación del impuesto al uso del espacio público de junio y julio

- la prórroga a la suspensión de embargos

- una nueva línea de créditos accesibles a través del Banco Ciudad, con tasa de interés del 12%, por un monto de hasta $500.000. La línea estaría disponible a partir de este viernes a través de la web del banco (www.bancociudad.com.ar) y contará con un plazo de pago de 24 meses en total y seis de gracia para el pago de la primera cuota.



Al respecto, la diputada Claudia Neira (FdT) dijo hoy que desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los comerciantes porteños "solo vienen recibiendo asistencia del Gobierno nacional" y dijo que es necesario adoptar "políticas del mismo tenor" desde la Ciudad.

Contrapropuesta

"Se anunciaron algunas medidas que a nuestro entender son insuficientes, porque si bien los créditos a tasa subsidiada por el Gobierno de la Ciudad ayudan en algunos casos a mitigar los efectos de la pandemia, existe un universo que no tiene acceso. Creemos que se puede hacer mucho más", dijo Neira.



Ex directora del Banco Ciudad, Neira propuso que se lleven adelante "las gestiones necesarias para implementar una línea de crédito a tasa cero a través de la empresa Ciudad Microempresas, destinado a aquellos comerciantes que no sean sujeto de crédito bancario".



A través de esta iniciativa, todos los comercios minoristas gastronómicos, industrias y emprendimientos manufactureros, así como cualquier comercio ubicado en los centros comerciales con actividad restringida, podrían acceder a un crédito a tasa cero de hasta $500.000.



En la misma línea, su compañero de bancada, Santiago Roberto, afirmó que el Gobierno porteño "está en condiciones de ofrecer un plan integral de apoyo y sostén para ayudar a los comerciantes barriales y pymes hasta que termine la cuarentena; con rebajas de ABL y patentes, condonación de multas retroactivas al 1 de marzo, subsidios para el pago de haberes de personal y alquileres".



"Es importante volver a la misión original del Banco Ciudad, y otorgar a las pequeñas empresas créditos a tasa cero e instrumentar un fondo de garantías solidarias. Medidas como estas y muchas otras que presenté en la Legislatura se pueden hacer reordenando las prioridades en el presupuesto y cobrando un impuesto al sector financiero para aumentar los recursos", dijo Roberto.



Por su parte, la legisladora Lorena Pokoik fue más dura al medir el impacto de las medidas anunciadas por la administración de Horacio Rodríguez Larreta: "En CABA hay más de 22.000 comercios que cierran definitivamente porque el gobierno porteño no les brindó asistencia económica. No pagar el ABL y brindar créditos es un dádiva insuficiente para lo que representa la Ciudad más rica del país", dijo.

Bares notables



Entre los muchos proyectos presentados por la principal bancada opositora para afrontar la crisis económica, en las últimas horas se materializó una iniciativa de Leandro Santoro para sostener a los bares y cafés notables de la Ciudad.



"Es un proyecto para que la ciudad los asista, financiándoles la mitad de la nómina salarial, créditos a tasa 0, que se le descuenten todos los impuestos municipales, básicamente porque entendemos que (los cafés) son un patrimonio histórico de la Ciudad y son uno de los pilares sobre los que vamos a plantear la reconstrucción a través del turismo después de la pandemia", señaló el diputado en diálogo con la TV Pública.