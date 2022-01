Este martes, la subcomisión de Inteligencia del Congreso retoma su actividad en el marco de la investigación sobre la denominada "mesa judicial bonaerense" durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Para esta oportunidad fue citado nada menos que el procurador provincial, Julio Conte Grand.



Conte Grand fue convocado por la difusión de las imágenes de la reunión de 2017 en la que ex funcionarios de la gestión de Vidal, ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.

El audio de esa filmación reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General con el objetivo de perjudicar a sindicalistas. Uno de los que mencionó esa situación fue el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas.

El testimonio del comisario Cassasa

Cabe recordar que el último jueves, el comisario bonaerense Hernán Cassasa confirmó a los legisladores de la subcomisión -que pertenece a la Comisión Bicameral de Inteligencia- que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la "mesa judicial" y en los cuales se detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban con el objetivo de perjudicar a dirigentes sindicales.



Cassasa, que ostentaba el grado de subcomisario en 2017, declaró ante los miembros de ese grupo de trabajo, integrado por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Angel Bazze.

Fuentes parlamentarias señalaron que además de recibir a Conte Grand, el mismo martes se buscará tomar declaración a dos representantes de dos empresas, con el fin de establecer cuál de ellas comercializó el equipamiento con el que se grabó la reunión realizada en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia.



En esa entidad, se realizará además una inspección ocular para conocer cómo estaban dispuestas las cámaras, según lo resuelto por los legisladores.

Voces que apuntan a Vidal y a Conte Grand

En tanto, la presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García, acusó esta mañana a la ex gobernadora Vidal de haber armado "la mafia más grande" de la provincia con la conformación de una "mesa judicial".



"Vidal dijo que ella había terminado con las mafias en la provincia y estos hechos sugieren que ella armó la mafia más grande", sostuvo la legisladora al referirse a la filmación de la reunión en el Banco Provincia hallada en instalaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En declaraciones formuladas a El Destape Radio, García agregó que "en lugar de posicionarse como victima, Vidal tendría que dar explicaciones de lo que sucede en ese video porque todo conduce a ella: la mesa fue en el Banco Provincia, con dos ministros de su gobierno, un subsecretario de Justicia, un intendente, un legislador y empresarios platenses".

Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, consideró que la mayoría de los diputados de la provincia que deben tratar el pedido de juicio político impulsado por el oficialismo contra el procurador Conte Grand "saben que se tiene que ir" y confió en que "ninguno defenderá delincuentes".

D'Onofrio, que hasta hace poco fue legislador bonaerense, planteó "que no conviertan a los legisladores de la oposición en cómplices del procurador". No obstante, indicó que "creo que están de rehenes porque, evidentemente, tienen miedo de que un Mauricio Macri, una María Eugenia Vidal o una Patricia Bullrich salgan a decir barbaridades".