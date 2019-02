El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, habló sobre la necesidad de un convenio de reciprocidad de atención sanitaria con países vecinos, al referirse nuevamente al caso de Manuel Vilca, jujeño que debió pagar la atención recibida en Bolivia tras sufrir un accidente de tránsito.

"Terminamos siendo 'los tontos del barrio', es un tema que hay que abordarlo, y no hay un planteo xenófobo" en esto, afirmó Morales, sino que "en Bolivia no nos tratan bien". También aclaró que el debate sobre la reciprocidad lo plantean "en toda la región" y no con un país en particular. Y afirmó que se reunirá con el canciller Jorge Faurie para tratar el tema.

Vilca, de 35 años, permaneció internado 45 días en el vecino país y debió pagar $22.000 pesos bolivianos en un hospital público de Oruro y poco más de 9 mil dólares a una clínica de Cochabamba, según los tickets que subió Morales a su cuenta de Twitter.

En una carta abierta dirigida al presidente de Bolivia, Evo Morales, la semana pasada el mandatario jujeño criticó el "trato deshumanizado" con los argentinos que se atienden allá y luego respondió con otra carta a un comunicado de la ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño. En ambos casos pidió que en materia sanitaria exista "reciprocidad".

"Hasta la nafta nos cobran más cara si un auto tiene patente argentina", cuestionó sobre el trato que otorga ese país. "Nosotros estamos atendiendo a una familia con un nenito con cáncer, es un tratamiento oncológico muy caro pero nosotros no preguntamos de dónde viene, sino que protegemos las vidas", contó en declaraciones con La Red.

En este contexto, la legislatura jujeña tratará este miércoles a las 16, en sesión extraordinaria, el proyecto de cobro del seguro de salud a extranjeros no residentes, que fue presentado el año pasado por el gobernador Morales. "Se busca generar un marco legal con términos claros, que permita poner igualdad y reciprocidad en las atenciones médicas", aseguran fuentes del radicalismo jujeño.