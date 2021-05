Sergio Varisco, el ex intendente de Paraná y referente de la UCR de Entre Ríos fallecido este jueves, fue protagonista de una carrera política salpicada por sus vínculos con el narcotráfico. De hecho, en diciembre de 2019 había sido condenado a seis años y medio de prisión, más una multa de 200.000 pesos, luego de que la Justicia lo considerara "partícipe necesario de comercialización" de estupefacientes.

En esa causa, el Tribunal Oral de Paraná había ordenado también que se investigara a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue denunciada por Varisco durante el debate. El ex intendente de Paraná se había referido a una reunión mantenida con la actual titular del PRO. En aquel encuentro, ella le había sugerido descargar toda la responsabilidad en el ex concejal Pablo Hernández y la ex funcionaria Griselda Bordeira, sus interlocutores directos con Daniel "Tavi" Celis, considerado el jefe de la organización delictiva y condenado a 13 años de prisión y una multa de 300.000 pesos.

El ex intendente de Paraná llegó al juicio tras haber sido imputado porque, presuntamente, hizo "un acuerdo en septiembre de 2017" con Celis. Según la acusación, Varisco "se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar el comercio de estupefacientes".

Para el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, el ex jefe comunal y el jefe de la organización delictiva "comercializaron cocaína de manera conjunta y organizada". La banda se encargaba de la "financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra" de esa droga en la capital entrerriana, Concordia y en Capital Federal.

La investigación se había iniciado en mayo de 2017, cuando la Policía Federal sorprendió a la banda mientras descargaba más de 317 kilos de marihuana de una avioneta en la localidad de Colonia Avellaneda, cerca de Paraná. Luego de la detención de más de 20 personas, fue allanada la celda donde "Tavi" Celis, que cumplía condena por robo. Se lo acusó, entonces, de comandar la organización narco aprovechando sus eventuales contactos políticos y policiales para comercializar drogas en la zona.

A comienzos de mayo de 2018, y en el contexto del mismo expediente, la Justicia allanó la Municipalidad de Paraná, la Legislatura de la capital entrerriana y domicilios vinculados al intendente, diligencias en las que, según precisaron fuentes de la causa, se obtuvieron elementos que se sumaron al expediente y derivaron en los procesamientos de Varisco, Hernández y Bordeira.

Durante el juicio,Tavis admitió que vendía cocaína y confirmó que trabajó en dos campañas de Varisco, . cambio de contratos municipales, planes sociales y un aporte mensual de entre 30.000 y 50.000 pesos.

Por su parte, el ex intendente de Paraná negó tener "relación con la droga o algo ilegal", pero admitió vínculos con Celis, con quien mantuvo una "relación política". "Quiero saber por qué estoy procesado si en miles de horas de escuchas no hay una mención que me vincule con una actividad ilegal; ninguna prueba tras allanamientos", sostuvo en su testimonio, tras lo cual acusó a "funcionarios policiales del Ministerio de Seguridad" por haber "hecho un informe sesgado y parcial".

En diciembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la pena de seis años y medio de prisión contra Varisco, condenado como "partícipe necesario" de comercialización de drogas. La Justicia había ratificado, además, las penas aplicadas al ex concejal paranaense Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad de ese municipio Griselda Bordeira (ambos a cinco años), entre otros imputados.