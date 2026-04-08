Misterio por el ganador de $16.000.000 con el Quini 6 que no aparece: "Lo estamos esperando"

El sorteo dominical del Quini 6 dejó varios ganadores en la modalidad "Siempre Sale", con premios de $16 millones para cada uno. Sin embargo, uno de los afortunados, oriundo de Paraná, todavía no se presentó a cobrar y en la agencia aseguran que lo siguen esperando.

La jugada se realizó en la Agencia Nº 1262 "Suerte suertísima", ubicada sobre la calle José Murga y Manrique Balboa, a pocos metros de la avenida Almafuerte, en el barrio entrerriano de Las Rosas. El jugador integra el grupo de 16 apostadores que acertaron y consiguieron $16.665.085,80.

"Todavía lo esperamos. Seguramente es un vecino, un jugador fijo que viene siempre", señaló Facundo, titular de la agencia, en diálogo con el medio local El Once, y agregó que el ganador también deberá afrontar el descuento por impuestos.

La retención es del 31% sobre el 90% del monto, según lo establecido por las leyes nacionales vigentes y a través de ARCA (ex AFIP). De esta manera, el ganador terminaría cobrando $12.015.526,86.

Uno de los 16 ganadores los $16 millones del Siempre Sale hizo su apuesta en la Agencia Nº 1262 "Suerte suertísima" (Imagen gentileza El Once).

Las cifras ganadoras del sorteo N° 3362 del Siempre Sale correspondiente al domingo 5 de abril fueron 07 - 12 - 06 - 08 - 35 - 41. "A cada cliente que venga le vamos a recordar que revise la boleta, por las dudas", agregó el vendedor.

El agenciero contó que, en el caso del Quini 6, tiene muchos clientes fijos que juegan los mismos números cada miércoles y domingo desde hace más de 20 años y, en ese marco, expresó su deseo de que el premio "sea a un cliente al que le haga falta".

Otro punto a destacar, como bien detalla la Lotería de Santa Fe, es que el afortunado tiene una fecha límite: "El derecho al cobro del premio prescribe con la caducidad del concurso, el cual opera a los quince (15) días corridos de efectuado el sorteo respectivo, contados a partir del día posterior a su realización".

¿Una agencia de la suerte?





El agenciero destacó que el local ya tuvo un antecedente fuerte en materia de premios importantes, al recordar que en diciembre de 2018 vendieron el billete ganador del último Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Entre Ríos.

"El último sorteo del Gordo de Navidad de 2018 salió en esta agencia y después no se sorteó más", repasó, y remarcó: "Podríamos decir que esta agencia trae suerte".

En aquella oportunidad, el premio mayor fue para un grupo de apostadores, entre ellos César Iturbide, quien lo compartió con otros tres vecinos. "Fue un momento lindo, de mucha alegría, porque fue el primer premio de diez millones de pesos y, en aquella época, era un buen monto", recordó.

Quini 6: cuánto hay en juego este miércoles 8 de abril y cómo participar





La Lotería de Santa Fe se prepara para una nueva edición del Quini 6, que este miércoles 8 de abril pondrá en juego un pozo acumulado de $5.500.000.000.

El sorteo N° 3363 se realizará desde las 21:15 en la sala oficial de la entidad y podrá seguirse en vivo tanto por televisión como a través de plataformas de streaming.

Los montos por modalidad son los siguientes:

Tradicional Primer Sorteo: $1.950.000.000.

La Segunda del Quini: $1.950.000.000.

Revancha: $1.140.000.000.

Siempre Sale: $305.000.000.

Premio Extra: $155.000.000.

Cómo jugar al Quini 6

El Quini 6 funciona con un sistema de pozos acumulativos, lo que implica que, si no hay ganadores en las principales categorías, el dinero se suma al sorteo siguiente y hace crecer los premios.

Para participar, el apostador debe elegir seis números de una grilla que va del 00 al 45. Con esa jugada, puede competir en distintas modalidades según la opción que seleccione.

Los valores son:

Tradicional (Primer Sorteo) y La Segunda: $1.500.

Revancha: $750 adicionales.

Siempre Sale: $750 extra.

Tradicional + Revancha + Siempre Sale: $3.000 en total e incluye el Premio Extra sin costo adicional.



