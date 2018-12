El ex canciller Héctor Timerman murió la madrugada del domingo a los 65 años a causa de un cáncer de hígado que padecía desde hacía unos años.



Su última aparición pública había sido el 13 de julio pasado, cuando declaró por videoconferencia ante el Tribunal Federal 8 en la causa por el pacto con Irán y el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, en la que estaba imputado.



"Lo lamento, pero es día a día. Además de cáncer tengo otras enfermedades", había expresado Timerman al declarar y negar ante el tribunal que haya habido alguna maniobra para encubrir a los iraníes buscados por su responsabilidad en el ataque del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos y cientos de heridos.



"Cuatro años pasaron... ¿Pueden decirme en qué avanzó la causa? Lo único que avanza es mi cáncer y esa es una gran frustración", señaló el ex ministro de Relaciones Exteriores durante su exposición.



Mañana declaro en el juicio x encubrimiento. Es la segunda vez q lo hago a mi solicitud. Cada vez tengo menos fuerzas y quiero demostrar quien miente y quien dice la verdad. — Héctor Timerman (@TimermanHector) 12 de julio de 2018

En enero pasado, el juez subrogante Sergio Torres excarceló a Timerman de manera "extraordinaria" y por "razones humanitarias". De esta manera, el ex canciller pudo viajar en marzo a los Estados Unidos para continuar con su tratamiento experimental contra el cáncer.



Héctor Timerman, hijo del reconocido periodista Jacobo Timerman, fundador del diario La Opinión, ocupó el cargo de canciller durante los últimos cinco años del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).



En ese papel, el ex funcionario estaba acusado de haber firmado el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la causa AMIA para dotar de impunidad a los iraníes acusados por el atentado, señala Télam.



La causa, que ya fue elevada a juicio oral por el juez federal Claudio Bonadio, se inició en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Kirchner, Timerman y otras personas vinculadas al gobierno kirchnerista.



La última novedad en la causa se conoció a mediados de este mes, cuando el Tribunal Oral Federal 8 rechazó excarcelar al ex líder del grupo Quebracho, Fernando Esteche, también acusado por la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán.



La decisión la tomaron por unanimidad por los magistrados José Michilini, Jorge Tassara y Gabriela López Iñíguez, quienes integran el tribunal conformado para juzgar a Timerman y a la ex presidenta Kirchner, entre otros.



El ex canciller había obtenido su excarcelación y, hasta ese momento, se encontraba con prisión domiciliaria por disposición del juez Bonadio, que instruyó la causa.



En ese momento, el canciller argentino Jorge Faurie se comunicó con el Encargado de Negocios estadounidense Tom Cooney, por entonces máxima autoridad diplomática de su país en Buenos Aires para pedir la concesión de un nuevo visado para Timerman, a quien el gobierno de Whashington se lo había cancelado por el pedido de prisión preventiva que pesaba sobre él.



El 23 de enero pasado Timerman se había sometido a una operación pulmonar en una clínica porteña, vinculada con el cáncer avanzado que lo aquejaba.



Luego de obtener finalmente su visa y ya repuesto de la cirugía, en marzo de este año concretó su viaje a Estados Unidos, y anunció que sería para someterse un tratamiento experimental contra su enfermedad.