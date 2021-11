En las últimas horas, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak, criticó la decisión del Gobierno porteño de quitar la obligatoriedad del uso del barbijo en las escuelas para los alumnos de hasta tercer grado. En ese sentido, enfatizó que estando en pandemia "no puede ser que cada uno haga lo que quiera".

"Todas las medidas pueden ser discutibles, pero no puede ser que pongamos en cuestión que el 30 por ciento de los contagios pertenecen hoy a los chicos desde que empezó la escolaridad completa. Tiene que haber una autoridad sanitaria, no puede ser que cada uno haga lo que quiera, porque si no las medidas son ineficaces", señaló Kreplac en declaraciones a FM La Patriada.



En ese sentido, el ministro bonaerense apuntó que en la franja etaria comprendida entre los tres y los once años todavía quedan chicos sin anotar en el plan de vacunación contra el coronavirus, algo que debe cambiar porque "la pandemia aún no terminó".



"Ahora el objetivo es que en invierno próximo lleguemos con toda la población de mayor riesgo con tercera dosis. Hicimos mucho pero orientado a la pandemia. En el resto, en lo social, en lo cultural, en lo económico, fueron dos años de mucha dificultad", admitió el funcionario.



Al ser consultado sobre el acto que encabezó el miércoles el presidente Alberto Fernández por el día de la Militancia, en la Plaza de Mayo, Kreplac consideró que significó "un relanzamiento de la gestión de Gobierno".

"Es indispensable un relanzamiento. Se construye con la diversidad y si no estamos unidos corremos el riesgo de que se vaya para atrás. La recuperación del salario es central para que la economía crezca. Se va a hacer un esfuerzo muy grande en ese sentido y necesitamos acompañamiento de todos los sectores", señaló Kreplak.