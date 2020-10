El ministro de Educación, Nicolás Trotta, destacó este martes, al disertar en un panel de la Unesco, que para, el Gobierno argentino, la protección del financiamiento de la educación es "un imperativo político y ético", y sostuvo que la decisión de "empezar por los más vulnerables para llegar a todos" constituye "un programa de acción" y "no un eslogan vacío".



Así lo expresó al exponer a través de videoconferencia en la apertura de un panel titulado "Proteger el financiamiento nacional e internacional de la educación", en el marco de una sesión extraordinaria para abordar la cuestión de la educación pospandemia de la Reunión Global sobre la Educación 2020, organizada por la Unesco junto con los gobiernos de Ghana, Noruega y el Reino Unido.



Allí, Trotta puso el acento en el "papel central" e "indelegable" que tienen los Gobiernos para "garantizar el derecho a una educación pública de calidad para todos".



"La protección del financiamiento de la educación es para nosotros un imperativo político y también un imperativo ético. 'No dejar a nadie atrás' no es un eslogan vacío para el Gobierno argentino; es un programa de acción. Llevar a cabo esto significa, como ha argumentado nuestro presidente Alberto Fernández, 'empezar por los más pobres y vulnerables, para llegar a todos'", detalló el titular del Palacio Sarmiento.

En ese sentido, dijo que la gestión "no dará un solo paso atrás" en los "compromisos de la Agenda 2030” y ponderó el impacto positivo del diálogo en los organismos multilaterales.



"Desde el inicio de la pandemia Covid-19, nuestro Ministerio ha mantenido diálogos a nivel regional y global, incluyendo a Unesco, Unicef, el Programa Mundial de Alimentos, que nos ha ayudado en la definición de nuestras estrategias de alimentación escolar, y el G20, entre otros. Además, hemos realizado más de 30 reuniones bilaterales que nos han ayudado a definir no solo las acciones de respuesta inmediata a la pandemia, sino también sus consecuencias a mediano y largo plazo", detalló el ministro.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, disertando ante la Unesco.



El encuentro organizado por la Unesco proporcionó una plataforma para el intercambio entre los líderes políticos de alto nivel, los encargados de la formulación de políticas y los agentes de la educación mundial para proteger y repensar la educación en el mundo actual y posterior al coronavirus, y acordar medidas prioritarias a nivel mundial para la recuperación y el progreso de la educación, informó el Ministerio de Educación a través de un comunicado de prensa.



En ese sentido, según se informó oficialmente, Trotta y los restantes especialistas convocados a participar de este segmento técnico revisaron las acciones prioritarias y los lineamientos recomendados para la Declaración GEM2020, que será analizada el próximo jueves 22 por los líderes de los Estados Miembros, durante el segmento de alto nivel.

Según la Unesco, miles de escuelas, universidades e institutos de más de 190 países fueron cerrados durante la pandemia interrumpiendo la educación de 1.600 millones de estudiantes, con cientos de millones de niñas, niños y jóvenes que no pudieron continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje.



Las evidencias demuestran que la educación a distancia es una solución débil para la interacción en las aulas, y que las y los estudiantes de las zonas más desfavorecidas no pueden regresar a la escuela.