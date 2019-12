@GCalisto

La caída sesión especial -prevista para el miércoles, que se extendió hasta el jueves sin lograr acuerdo- en la que se iba a votar la ley impositiva de Axel Kicillof desató una guerra abierta entre el flamante oficialismo provincial y el sector de Juntos por el Cambio.

Del recinto, donde no se saldó la discusión, la disputa se trasladó directamente de cara a la sociedad, en los medios de comunicación. Este domingo, el propio gobernador salió al cruce de los senadores -que tienen mayoría- a quienes les remarcó una vez más que “están diciendo dos mentiras: que este proyecto es un ajuste y que el gobierno no quiere negociar”.

Crónica conversó con la ministra de gobierno, Teresa García, quien apuntó a “la interna del PRO” como motivo del freno al proyecto. “Habíamos logrado un avance durante la tarde y noche del miércoles, pero el jueves cambió el interlocutor y ese bloque pasó a tener una actitud belicosa”. Ese cambio se dio con la salida del país de María Eugenia Vidal, reconocida por el oficialismo como jefa de la oposición, y el ingreso en la negociación del intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien busca disputar ese liderazgo.

"Su intención fue la de darle un golpe al proyecto, claramente, y para eso fueron a buscar a algunos medios de comunicación", analizó la funcionaria.

Para la ex senadora provincial, "a la ex gobernadora se la ubica exclusivamente en las revistas del corazón", mientras que el jefe comunal "cambió los términos buscando quedarse con cargos a cambio de acompañar el proyecto. Por eso decimos que no aceptamos extorsión", disparó. “No voy a dar detalles de lo que pidieron, pero es cierto que intentaron unir las dos discusiones”, agregó.

García fue un paso más allá, al preguntarse si "¿estuvo planificado esto? ¿Que alguien abandone una negociación para que otro llegue con una postura más dura? ¿quieren dejar al gobierno sin instrumentos básicos?".

En ese marco, consideró que el proyectó “quedó rehén de la interna entre María Eugenia Vidal y Jorge Macri, donde uno se comprometió a acompañar la gobernabilidad y el otro buscó romper una negociación intentando aprovechar un espacio que quedó vacío por la ausencia de la ex gobernadora”-

El dardo contra el intendente de Vicente López tiene un argumento. Macri respondería directamente al ex presidente Mauricio Macri, quien planteó a nivel nacional una oposición más dura. “A nivel nacional, el PRO se radicalizó y quiso frenar el proyecto de emergencia del presidente, por lo que tuvo una ruptura y cruces con la UCR que tiene gobernadores. En la provincia hicieron lo mismo”; disparó la ministra. “No se puede dejar al gobierno sin instrumentos básicos por su interna”, protestó.

Pese a eso, García destacó la actitud de "muchos intendentes de ese espacio que se comunicaron conmigo para expresarme su desacuerdo con esa estrategia", y confirmó que el gobierno convocará a una nueva sesión especial mientras se sigue trabajando para destrabar la negociación.