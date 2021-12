El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo este domingo que pese a que aún no hay "confirmaciones" oficiales es posible establecer por "cuestiones tecnológicas y por cómo dan los test PCR que en la provincia habría casos" de la variante Ómicron de coronavirus, y exhortó a reforzar los cuidados para controlar los contagios y evitar nuevas restricciones.



El titular de la cartena sanitaria de la provincia de Buenos Aires, reconoció que "la velocidad del crecimiento de la curva" vista en otras provincias como Córdoba debido a la aparición de la variante Ómicron "posiblemente" esté presente "en poquitos días en Buenos Aires", y durante estas declaraciones a El Destape Radio mencionó la cantidad de "reuniones" y "los pocos cuidados" como las causas del aumento de casos.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria bonaerense aseveró que actualmente no existe "un aumento fuerte de la demanda en el sistema de salud". En esta línea, el ministro apuntó contra los antivacunas: "Si hubiésemos dicho que estábamos en contra del Pase Sanitario, lo habrían pedido", mientras los calificó como "gente que no encuentra otra forma de hacer política que no sea oponerse a todo".

Ante la negativa de la ciudad de Buenos Aires de implementar el Pase Sanitario sostuvo que "hay que tener un sistema de salud centralizado que haga que todos se ordenen alrededor de este". Por último, destacó que la provincia de Buenos Aires cuenta con 508 puntos de testeos públicos y gratuitos y más de 450 postas fijas de vacunación y recomendó comunicarse a la línea 148 ante cualquier duda.