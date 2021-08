Ya comenzó oficialmente la campaña para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO) que se llevarán adelante el próximo 12 de septiembre. Para esto, cada fuerza política se desplegó con videos publicitarios en los que tanto la economía, como la salud o la pandemia del coronavirus, funcionan como eje en la carrera hacia las elecciones generales.

Algunos spots contaron con mayor presupuesto, otros con más producción y otros tantos con más creatividad, aunque lo cierto es que sean como sean, esta campaña recién empieza y algunos precandidatos ya han dado mucho para hablar luego de lanzar sus spots publicitarios.

Descubrí en este nota a qué apunta cada spot y qué dice cada candidato sobre sus propuestas y sobre sí mismo para intentar cuativar a la ciudadanía y ser los elegidos en las primarias en la carrera hacia las legislativas del 14 de noviembre.

¿Qué dice cada candidato en su spot?

Facundo Manes en su spot de campaña para las PASO 2021.

Facundo Manes: "Dar el paso"

El neurólogo que ahora se introduce en la política decidió arrancar su campaña publicitaria desde la localidad bonaerense de Salto. Desde ahí, desde la ciudad en la que se crió y donde pasó sus primeros años, se muestra con amigos de la infancia y conocidos que hablan de él recalcando su valor de "honestidad".

.

"La honestidad no se aprende, la traés o no la traés", dice el dueño de una imprenta que conoce al médico desde chico y muestra artículos de diarios y otras impresiones que marcan el paso de la carrera de Manes como profesional de la salud.

Facundo Manes es precandidato por la provincia de Buenos Aires por Juntos.

Así es el spot de campaña de Facundo Manes

Frente de Todos: "Estamos empezando a salir"

El primer spot en radio y televisión que dio a conocer el Frente de Todos para su arranque en la campaña para las PASO lleva el título "Estamos empezando a salir". Desde un mensaje de toda la fuerza política, la línea apunta a una Argentina que está saliendo de la pandemia del coronavirus con el plan de vacunación en plena ejecución.

" Estamos empezando a salir", el spot del Frente de Todos hacia las PASO 2021.

"Estamos saliendo a la vida que queremos", cierra el spot en el que se ven a distintos argentinos reecontrándose y volviendo a la normalidad luego de la crisis sanitaria a la que se enfrenta tanto la Argentina como el resto del mundo.

Así es el spot de campaña del Frente de Todos

Ricardo López Murphy: "Todos tenemos un López"

Ricardo López Murphy en su spot de comienzo de campaña en cambio decidió apuntar a él y a su carrera política. Haciendo foco en que es nieto de inmigrantes, que "le importa la educación" desde su rol de profesor universitario, y que como político anteriormente "propuso bajar el gasto de la clase política", como también "no aumentar más los impuestos" y que "no se lo escuchó".

Ricardo López Murphy en su spot de campaña para las PASO 2021.

"Este es un López que no tiene prontuario, sino un archivo que resiste más de 40 años", dice el locutor concluyendo que "es un López como el tuyo: amigo, vecino, trabajador, compañero".

"Es momento de ser un país de ideas y que estas lleguen donde se convierten en proyectos", finaliza el spot.

Ricardo López Murphy es precandidato por la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos del ahora Juntos.

Así es el spot de campaña de Ricardo López Murphy

.

Diego Santilli: "Arrancamos"

"Nos vamos a encontrar en la calle. Cuando me vean me paran o me gritan: Diego", arranca Diego Santilli en su spot de campaña mientras camina por una plaza y donde propone que la gente "le cuente en qué anda".

Diego Santilli en su spot para las PASO 2021.

En el spot en el que el precandidato le habla al espectador directamente a través de la cámara, asegura que "con la experiencia que tiene" dirá "las cosas" en la que los "podrá ayudar".

"Arrancamos", cierra el spot Santilli dando a entender que arrancó la campaña hacia las PASO 2021.

Diego Santilli es precandidato por la provincia de Buenos Aires por Juntos.

Así es el spot de campaña de Diego Santilli

Manuela Castañeira: "Ser alternativa"

"Basta de ajuste económico", arranca al hueso en su spot de campaña la precandidata Manuela Castañeira con propuestas como "salario mínimo de 100 mil pesos, pase a planta permanente, presupuesto para salud, viviendas y alquileres populares".

La precandidata Manuela Casteñeira en su spot para las PASO 2021.

"Vamos por una salida anticapitalista", plantea Castañiera a quien se la ve conversando con trabajadores y en distintas marchas en las que participó.

"Es hora de renovar a la izquierda para ser alternativa", sentencia sobre el fnal del spot la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires por el MAS.

Manuela Castañeira es precandidata a diputada nacional por el Nuevo Movimiento al Socialismo (N-MAS).

Así es el spot de campaña de Manuela Castañeira

Frente de izquierda: "Tercera fuerza"

En el arranque de la campaña, Nicolás del Caño en su spot asegura: "Nos unimos para ser tercera fuerza, para enfrentar el ajuste y el FMI en todo el país".

Nicolás del Caño junto a los candidatos del Frente de Izquierda para las PASO 2021.

Ante un claro guiño al gobierno de Alberto Fernández, se escucha en off al candidato Juan Carlos "gringo" Giordano, quien está tercero en la lista, donde asegura "dijeron que venían a terminar con el ajuste pero la situación se agravó porque gobiernan para los mismos intereses", sobre una imagen donde puede verse a Mauricio Macri.

Romina Del Pla , quien también tiene una participación en el spot asegura que "la izquierda estuvo siempre del lado de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud".

Nicolás del Caño es precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.