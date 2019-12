La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, señaló que esa fuerza política "es la garantía de que la República no se negocia y que no se va a aceptar que se reclame la suma del poder público".



La legisladora habló brevemente con la prensa al ingresar al Congreso, pasadas las 18,30, tres horas después del inicio de la sesión en la que se debate el proyecto de Solidaridad Social que contiene medidas económicas de emergencia.



Carrió, que presentó la renuncia a su banca a partir de marzo, aclaró que es su "última sesión" y que a partir de ahora quiere ser "una ciudadana de la calle" y "pelear por la República sin violencia".



Sobre el proyecto que se debate en la Cámara baja, agregó que "la democracia puede destruir la República" y que "cuando se piden plenos poderes, (la República) se va".



"Este proyecto demuestra que la fórmula para los jubilados (implementada por el anterior gobierno) era la mejor. Y casi nos rompen el Congreso para impedir su votación los que ahora festejan la suspensión de los aumentos", aseveró. En ese sentido, agregó: "No podemos rebelarnos en contra de la ley, eso es lo que hacen los que gobiernan y proponen esta ley".



La diputada anticipó que no hablaría en el recinto y que, en cambio, pediría la inserción de su discurso en el Diario de Sesiones.