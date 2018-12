La referente de la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió, se manifestó este martes en contra de la reglamentación del uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad, al afirmar que "viola los derechos humanos fundamentales".

"Nosotros no vamos a ir al fascismo", expresó a través de un tuit, en el que cuestiona la norma que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



"Esto no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano", aclaró Carrió.

Los twitts de la "discordia" de Carrió.



Bullrich explicó que la reglamentación, que se publicó el lunes en el Boletín Oficial, era necesaria porque las fuerzas de seguridad, dijo, deben tener "certeza en las conductas que tienen que llevar adelante".



En la anterior reglamentación, "los efectivos no podían usar su arma para defenderse de los delincuentes armados, y que debían esperar a que le dispararan para recién ahí responder el ataque. La situación de indefensión y de inferioridad para defenderse a sí mismo o a personas en riesgo era total y absoluta", subrayó.