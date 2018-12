La carpeta del bono navideño para las organizaciones sociales sigue en la mesa del Ejecutivo, aunque para eso "no vamos a responder a situaciones extorsivas o de acampe", destacó la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley. Del otro lado del mostrador, Emilio Pérsico (Movimiento Evita) resaltó que el plus "no significa que haya un diciembre tranquilo".

En medio de la manifestación de Barrios de Pie, Ctep y la CCC -quienes movilizaron desde el Obelisco hacia la Secretaría de Vivienda- Stanley sentenció que no responderá "a situaciones extorsivas o de acampe". Tras la reunión del gabinete nacional, la funcionaria subrayó que "trabajamos muchos en transparentar los programas sociales y no hay intermediarios y eso es un compromiso que asumimos".

"No existen diez mil planes para una organización y/o un intermediario o alguien que quiera hacerse de esto para tener de rehén a la gente", sentenció en alusión al campamento que en la noche del miércoles pasado organizaron desde Barrios de Pie (fracción liderada por Silvia Saravia) y el Polo Obrero.

La ministra subrayó que "la gente que está en situación de pobreza y/o indigencia tiene un programa social tras una entrevista hecha en la ANSES y ahora tienen el derecho de un acompañamiento social y no responde a ninguna persona que quiera intermediar en ese sentido"

Remarcó que se trabaja activamente con el propósito de "reducir la pobreza" destacó que el INDEC "por primera vez" dio a conocer los índices y añadió que "trabajamos en forma articulada permanentemente" para reducir los índices y "salir de la situación en forma definitiva".

Por su parte, Emilio Pérsico -líder del Movimiento Evita- dialogó con El Destape Radio donde manifestó que "la situación está muy complicada" porque "no hay nada que alcance". Asimismo, disparó: "Que hayamos acordado con el gobierno un aumento en los planes y un bono, no significa que vayamos a tener un diciembre tranquilo, la gente está muy enojada".

En esa línea, Stanley dijo que "en forma permanente se están tomando medidas para bajar la tensión social".

Reunión con el gobierno

Este lunes, integrantes de cooperativas del Movimiento Evita junto a militantes de Barrios de Pie, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), y de la Corriente Clasista y Combativa ( CCC) marcharon en reclamo de la efectivización del pago de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales, como así también de la actualización de sus montos debido al impacto de la inflación.

Tras la manifestación fueron recibidos por Ivan Kerr, secretario de Vivienda de la Nación. Referentes de las organizaciones anticiparon que, "si hasta el jueves o el viernes no se efectivizan los pagos", marcharán entonces a la sede de la Gobernación, en la ciudad de La Plata.