Cambian los haberes: cuánto cobrarán los jubilados en mayo con el nuevo aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en la organización de los pagos correspondientes a mayo, que llegarán con un nuevo aumento en los haberes previsionales y la expectativa por la continuidad del bono mensual que refuerza los ingresos de los jubilados de la mínima.

De acuerdo con las estimaciones actuales, el incremento previsto sería del 3,4%, en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a marzo. Este indicador es el que se utiliza como base para la actualización mensual de jubilaciones y pensiones bajo la fórmula de movilidad vigente, aunque todavía resta la confirmación oficial por parte del organismo.

Cómo quedarían los montos de las jubilaciones y pensiones en mayo

Si se confirma el aumento estimado del 3,4%, los haberes previsionales presentarían los siguientes valores aproximados:

Jubilación mínima: rondaría los $393.250. En caso de mantenerse el bono de $70.000, el total a cobrar ascendería a $463.250.

Jubilación máxima: alcanzaría aproximadamente los $2.646.200.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubicaría cerca de $314.600. Con el bono, llegaría a $384.600.

Pensiones No Contributivas (PNC): rondarían los $275.275. Con el refuerzo, el monto alcanzaría los $345.275.

Pensión para madres de siete hijos: equivalente a la jubilación mínima, se ubicaría en $393.250 y, con el bono, alcanzaría los $463.250.





Cabe aclarar que estos valores son estimativos y podrían ajustarse una vez que ANSES oficialice los montos finales para mayo.

Según las estimaciones, el aumento para los jubilados y pensionados en mayo rondaría el 3,4%.

Fechas de cobro para jubilados en mayo

En cuanto al cronograma de pagos, el grupo que percibe la jubilación mínima será el primero en acceder a sus haberes. Las fechas tentativas se distribuyen de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo



Una vez finalizada esta primera etapa, comenzará el pago para los jubilados con haberes superiores a la mínima. En este caso, el calendario queda organizado de la siguiente manera:



DNI terminados en 0 y 1: martes 26 de mayo, luego del feriado del Día de la Revolución de Mayo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 29 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 1 de junio.

Al igual que ocurre con los montos, este cronograma es tentativo y podría sufrir modificaciones en los próximos días, cuando ANSES oficialice las fechas definitivas.