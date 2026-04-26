Cambian los haberes: cuánto cobrarán los jubilados en mayo con el nuevo aumento
Con el dato de inflación de marzo publicado, los jubilados de ANSES ya pueden conocer los montos actualizados de mayo y, además, consultar el cronograma con las fechas tentativas de cobro.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en la organización de los pagos correspondientes a mayo, que llegarán con un nuevo aumento en los haberes previsionales y la expectativa por la continuidad del bono mensual que refuerza los ingresos de los jubilados de la mínima.
De acuerdo con las estimaciones actuales, el incremento previsto sería del 3,4%, en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a marzo. Este indicador es el que se utiliza como base para la actualización mensual de jubilaciones y pensiones bajo la fórmula de movilidad vigente, aunque todavía resta la confirmación oficial por parte del organismo.
Cómo quedarían los montos de las jubilaciones y pensiones en mayo
Si se confirma el aumento estimado del 3,4%, los haberes previsionales presentarían los siguientes valores aproximados:
- Jubilación mínima: rondaría los $393.250. En caso de mantenerse el bono de $70.000, el total a cobrar ascendería a $463.250.
- Jubilación máxima: alcanzaría aproximadamente los $2.646.200.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubicaría cerca de $314.600. Con el bono, llegaría a $384.600.
- Pensiones No Contributivas (PNC): rondarían los $275.275. Con el refuerzo, el monto alcanzaría los $345.275.
- Pensión para madres de siete hijos: equivalente a la jubilación mínima, se ubicaría en $393.250 y, con el bono, alcanzaría los $463.250.
Cabe aclarar que estos valores son estimativos y podrían ajustarse una vez que ANSES oficialice los montos finales para mayo.
Fechas de cobro para jubilados en mayo
En cuanto al cronograma de pagos, el grupo que percibe la jubilación mínima será el primero en acceder a sus haberes. Las fechas tentativas se distribuyen de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Una vez finalizada esta primera etapa, comenzará el pago para los jubilados con haberes superiores a la mínima. En este caso, el calendario queda organizado de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 26 de mayo, luego del feriado del Día de la Revolución de Mayo.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 27 de mayo.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 28 de mayo.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 29 de mayo.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 1 de junio.
Al igual que ocurre con los montos, este cronograma es tentativo y podría sufrir modificaciones en los próximos días, cuando ANSES oficialice las fechas definitivas.