ANSES paga un beneficio único de $492.000 en mayo 2026: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo

En mayo 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualiza sus prestaciones un 3,4%, incluido un beneficio único que se ubica entre los montos más altos del organismo y que con el nuevo aumento llegará a $492.000 el próximo mes.

El ajuste responde al último dato de inflación informado por el INDEC, correspondiente a marzo. Bajo la fórmula de movilidad vigente, los pagos de la entidad se actualizan todos los meses en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En este caso, se confirmó una nueva suba en los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU), un beneficio que entrega la ANSES por única vez ante situaciones puntuales en la vida de una persona o familia, como nacimiento, matrimonio o adopción.

Esta prestación tendrá un nuevo aumento en mayo de 2026, al igual que la Asignación Universal por Hijo (AUH), y las jubilaciones y pensiones administradas por el organismo previsional.

El beneficio de la ANSES que llega a $492.000 en mayo de 2026





Dentro de las APU, el monto más elevado corresponde a la Asignación por Adopción, que en mayo pasará a ser de $492.366 tras el nuevo aumento.

Se trata de un pago extraordinario, es decir, se cobra una sola vez y está dirigido a familias que hayan concretado una adopción y cumplan con las condiciones fijadas por la ANSES.

En mayo, la Asignación por Adopción de la ANSES sube a $492.000 (Imagen ilustrativa).

La prestación busca acompañar los primeros gastos que aparecen con la incorporación de un niño, niña o adolescente al hogar, en una etapa que suele demandar una reorganización económica importante.

A diferencia de otros beneficios del organismo que se cobran todos los meses, esta asignación se otorga por única vez y funciona como una ayuda puntual para afrontar ese momento.

Desde adecuar espacios en la casa hasta cubrir necesidades básicas, la adopción puede implicar desembolsos importantes. En ese escenario, este beneficio apunta a ofrecer un respaldo económico para aliviar parte de esos costos.

Grupos que pueden solicitar la Asignación por Adopción





Esta APU está dirigida a distintos grupos que cumplan con las condiciones fijadas por la ANSES al momento de la sentencia. Entre quienes pueden solicitar este beneficio se encuentran:

Trabajadores registrados, tanto del sector público como privado, alcanzados por el sistema de asignaciones familiares (SUAF).

Titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo, siempre que hayan tenido derecho a cobrar estas prestaciones en el mes en que se dictó la adopción.

Monotributistas inscriptos en el régimen simplificado.

Personas que perciben la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios que cobran a través de una ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).

Jubilados y pensionados del SIPA, además de titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Requisitos principales





Para acceder a esta asignación de la ANSES es necesario cumplir con una serie de condiciones:

Sentencia de adopción firme: contar con el testimonio judicial que acredite la adopción ya finalizada.

Datos actualizados en la ANSES : tanto del menor como de los adoptantes, que deben figurar correctamente en la base del organismo.

: tanto del menor como de los adoptantes, que deben figurar correctamente en la base del organismo. Plazos para el trámite: la gestión debe iniciarse desde los 2 meses posteriores a la sentencia y hasta un máximo de 2 años.

Límites de ingresos: el grupo familiar no debe superar los topes vigentes a abril, que son de $5.445.190 en total y $2.722.595 por integrante.

Documentación necesaria

Al momento de realizar el trámite, ya sea de forma online o presencial, se debe presentar:

DNI de los padres y del niño o niña, con los datos actualizados si corresponde.

Partida de nacimiento rectificada tras la adopción.

Copia certificada de la sentencia judicial.

Formulario PS 2.94, correspondiente a la solicitud de prestación por nacimiento, adopción o matrimonio.

Cómo realizar el trámite





La gestión de la Asignación por Adopción puede hacerse de dos maneras, según la comodidad de cada persona:

De forma virtual: ingresando a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y accediendo a la opción de "Atención Virtual". De manera presencial: solicitando un turno previo para concurrir a una Unidad de Atención Integral (UDAI).

En cuanto al pago, el valor vigente en abril es de $476.268 por cada niño o niña adoptado, incluso cuando se trata de adopciones múltiples.

Una vez que el trámite es aprobado, el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular registrada en la ANSES.

Ante cualquier duda sobre este beneficio u otras prestaciones, o para consultar montos o fechas de cobro, se puede ingresar a anses.gob.ar.