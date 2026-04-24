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Viernes, 24 de abril de 2026

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NUEVO GRUPO

Siguen los pagos de ANSES: este viernes 24 de abril, ¿qué jubilados cobran?

Finalizado el grupo de haberes mínimos, la ANSES inicia el pago a jubilados que superan el piso previsional. El detalle de los montos con aumento y cómo se liquida el refuerzo proporcional.

Lucía Reppin

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha este viernes 24 de abril una nueva etapa en su cronograma de pagos. Tras haber completado la liquidación para quienes perciben el haber mínimo, el foco se desplaza ahora hacia los jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales superan el básico.

Esta transición es clave, ya que el cálculo del refuerzo económico varía y se ajusta de forma proporcional según el monto que cada beneficiario tiene acreditado. Más información en anses.gob.ar.

La estrategia de este mes es garantizar que ningún jubilado quede por debajo de los $450.319,31, utilizando el bono como una herramienta compensatoria para equilibrar los ingresos.

Calendario de pagos para jubilados: ¿A qué terminación de DNI le toca cobrar hoy?

Este viernes 24 de abril, el organismo previsional inicia el desembolso para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, comenzando con los titulares cuyos DNI terminan en 0 y 1.

Este grupo recibirá su haber con el incremento del 2,9% ya aplicado. En cuanto al bono extraordinario, se liquida de la siguiente manera:

  • Quienes cobran más de la mínima pero menos del tope unificado, reciben un plus proporcional hasta alcanzar los $450.319,31.

  • Quienes ya superan ese techo con su haber base, perciben únicamente su jubilación con el aumento correspondiente, sin el bono adicional de abril.

Atención jubilados y pensionados: así se compone el cronograma de cobros completo de abril

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

La estrategia de este mes es garantizar que ningún jubilado quede por debajo de los $450.319,31, utilizando el bono como una herramienta compensatoria para equilibrar los ingresos.Calendario de pagos para jubilados: ¿A qué terminación de DNI le toca cobrar hoy?Este viernes 24 de abril, el organismo previsional inicia el desembolso para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, comenzando con los titulares cuyos DNI terminan en 0 y 1.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Este grupo recibirá su haber con el incremento del 2,9% ya aplicado. En cuanto al bono extraordinario, se liquida de la siguiente manera:Quienes cobran más de la mínima pero menos del tope unificado, reciben un plus proporcional hasta alcanzar los $450.319,31.Quienes ya superan ese techo con su haber base, perciben únicamente su jubilación con el aumento correspondiente, sin el bono adicional de abril.Atención jubilados y pensionados: así se compone el cronograma de cobros completo de abrilPensiones No Contributivas (PNC)DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimosDNI terminados en 0: viernes 10 de abril.DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.DNI terminados en 2: martes 14 de abril.DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.DNI terminados en 7: martes 21 de abril.DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este viernes 24 de abril.
Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este viernes 24 de abril.

Jubilados y pensionados que reciben haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

Cada vez más cerca de mayo: confirmación de fechas y nuevos valores para los jubilados

Con el cierre de abril a la vista, la atención de los beneficiarios se traslada a la próxima semana. La ANSES ya tiene listo el esquema de incrementos para mayo de 2026, el cual se basará en el IPC de marzo, que fue del 3,4%.

Este ajuste mensual se volvió la referencia principal para que los jubilados puedan prever sus gastos. Se espera que el haber mínimo supere los $393.000.

De cualquier forma, se sugiere consultar regularmente la plataforma Mi ANSES, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, donde los recibos de haberes ya están disponibles para su descarga.

Allí se permite verificar cada concepto liquidado y confirmar si el pago del bono proporcional se realizó correctamente.

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